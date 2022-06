​​​​​​Ο 20χρονος ​Λέον Μαρσάν έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 400μ. εμπ. με τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών (4:04.84), η Κέιτι Λεντέκι

Τα φώτα στους τελικούς της πρώτης ημέρας των αγωνισμάτων κολύμβησης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης ήταν στραμμένα στην Κέιτι Λεντέκι, όμως την παράσταση έκλεψε ο Λέον Μαρσάν.

Ο 20χρονος Γάλλος έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 400μ. μικτή ατομική, το κολυμβητικό δέκαθλο, με μια τρελή επίδοση στα 4:04.84.

Τι σημαίνει αυτός ο χρόνος; Τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μάικλ Φελπς των 4:03.84 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.

Leon Marchand is the new World Champion in a New Championships RECORD for the Men's 400m IM 4:04.28 #swimming #FINABudapest2022 pic.twitter.com/u06Pal786V