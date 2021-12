Παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500μ ελεύθερο από τον Φλόριαν Βέλμπροκ (vid)

O Γερμανός Φλόριαν Βέλμπροκ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500μ ελεύθερο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 25αρας πισίνας στο Άμπου Ντάμπι.

Μ' ένα σπουδαίο παγκόσμιο ρεκόρ ολοκληρώθηκε στο Άμπου Ντάμπι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 25αρας πισίνας.

Το πέτυχε ο Φλόριαν Βέλμπροκ στα 1500μ ελεύθερο.

The fastest 1500m Freestyle ever swam

