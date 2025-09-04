Γιατί ο Γκρεγκ Λουγκάνις έβγαλε σε δημοπρασία τα μετάλλιά του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Γκρεγκ Λουγκάνις χρειαζόταν χρήματα για να κάνει νέο ξεκίνημα στη ζωή του και ο θρύλος των καταδύσεων είδε τρία από τα πέντε ολυμπιακά του μετάλλια να του αποφέρουν 430.000 δολάρια.

Ο θρύλος των καταδύσεων Γκρεγκ Λουγκάνις αποκάλυψε πως πρόσφατα πούλησε, μέσω δημοπρασίας, τρία από τα πέντε μετάλλια που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς χρειαζόταν τα χρήματα στο ξεκίνημα μιας νέας σελίδας στη ζωή του.

Ο 65χρονος σήμερα Λουγκάνις με ανάρτησή του, τόνισε ότι έβγαλε σε δημοπρασία τρία ολυμπιακά μετάλλια, ενώ πούλησε και το σπίτι του στις ΗΠΑ, για να διευκολύνει τη μετακόμισή του στον Παναμά.

Σύμφωνα με το swimswam, η δημοπρασία περιλάμβανε και τα πέντε μετάλλιά του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες: Τα τέσσερα χρυσά από το Λος Αντζελες το 1984 και τη Σεούλ το 1988 και το χάλκινο από το Μόντρεαλ το 1976.

Τελικά τα δύο από τα χρυσά και το ασημένιο εκτιμήθηκαν και απέφεραν στον Λουγκάνις 430.865 δολάρια, ποσό υψηλότερο κατά 437% από την προβλεπόμενη αξία τους.

«Είπα την αλήθεια, χρειαζόμουν τα χρήματα. Ενώ πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν χτίσει επιχειρήσεις και να τις έχουν πουλήσει με κέρδος, εγώ είχα τα μετάλλιά μου, για τα οποία είμαι ευγνώμων. Αν είχα σωστή διοίκηση, μπορεί να μην ήμουν σε αυτή τη θέση, αλλά ό,τι έγινε, έγινε, ζήσε και μάθε», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Λουγκάνις είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, καθώς και ακτιβιστής για τον ιό HIV μετά τη διάγνωσή του με τον ιό το 1988 πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ.

Εκεί χτύπησε το κεφάλι του στον βατήρα κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου στα 3μ. και αιμορραγούσε στην πισίνα. Τελικά επέστρεψε και κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά ανησυχούσε και φοβόταν μήπως είχε μολύνει άλλους αθλητές με τον ιό HIV.

Σε ηλικία 16 ετών στο Μόντρεαλ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 10μ., στο Λος Αντζελες το 1984 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 3μ. και στα 10μ., επιτυχία που επανέλαβε τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σεούλ.

