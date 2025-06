Άρχισε στο ΟΑΚΑ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στις καταδύσεις, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 9η θέση στο μικτό ομαδικό.

Με την εθνική ομάδα να καταλαμβάνει την 7η θέση στο ομαδικό αγώνισμα Mixed Team άνοιξε στο ΟΑΚΑ τη Δευτέρα (23/6) το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καταδύσεων για τις κατηγορίες εφήβων-νεανίδων.

Οι Μυρτώ Καρτσιώτη, Σταύρος Σιφναίος, Ιωάννα - Στυλιανή Καρακώστα, Σπυρίδων Κοτζαγιάννης συνέθεσαν την τετράδα της εθνικής ομάδας, η οποία με συνολική συγκομιδή 293,00 βαθμών κατέλαβε την 7η θέση σε σύνολο 12 χωρών.

Η ομάδα της Γερμανίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 332,65β., η Πολωνία πήρε το ασημένιο με 330,10 και η Ιταλία το χάλκινο με 329,00.

