Κανόε-Καγιάκ: Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο U23 ο Ζάχος

Χάλκινο μετάλλιο για τον Γιάννη Ζάχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Canoe Slalom Εφήβων & Νέων U23 στην Κρακοβία

Μια ιστορική επιτυχία για το ελληνικό κανόε σλάλομ πέτυχε ο Γιάννης Ζάχος, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και την 3η θέση στον κόσμο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Canoe Slalom Εφήβων & Νέων U23, που διεξήχθη στην Κρακοβία της Πολωνίας.

Με μια συγκλονιστική κατάβαση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Έλληνας αθλητής στάθηκε επάξια απέναντι σε αθλητές χωρών με μακρά παράδοση και ισχυρές υποδομές στο άθλημα.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνιμος αγωνιστικός στίβος κανόε σλάλομ, γεγονός που καθιστά την προετοιμασία των αθλητών ιδιαίτερα δύσκολη.

Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επιμονής, αφοσίωσης και ψυχής. Αποτελεί δικαίωση για τον αθλητή, τους προπονητές του, την οικογένειά του και όλους όσοι στηρίζουν καθημερινά την προσπάθεια ανάπτυξης του κανόε σλάλομ στη χώρα μας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας του αθλήματος. Η ελληνική αποστολή γνώρισε την καθολική αποδοχή και στήριξη αθλητών, προπονητών και αποστολών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μοιράστηκαν τη χαρά μας και αναγνώρισαν την αξία της προσπάθειας και του επιτεύγματος αυτού.

Το χάλκινο μετάλλιο του Γιάννη Ζάχου δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη προσωπική επιτυχία, αλλά και μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό κανόε σλάλομ, αποδεικνύοντας ότι με πίστη, επιμονή και αγάπη για το άθλημα μπορούν να ξεπεραστούν ακόμη και οι μεγαλύτερες δυσκολίες.

Θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννη Ζάχο για την τεράστια αυτή επιτυχία που γεμίζει υπερηφάνεια τον ελληνικό αθλητισμό.

Αυτή η επιτυχία έρχεται να προστεθεί στη σκληρή και μεθοδική δουλειά της διοίκησης που ανέλαβε έναν οργανισμό υπό κατάρρευση και έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξυγιάνει οικονομικά την ομοσπονδία και να δημιουργήσει τις συνθήκες, ώστε οι επιτυχίες να αποτελούν κανόνα κι όχι εξαίρεση.