Συναρπαστικό φινάλε στο Agios Nikolaos on SUP – ICF SUP World Cup 2024

Με μία συγκλονιστική ανατροπή ολοκληρώθηκε η διοργάνωση στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης που συνοδεύθηκε από μεγάλη επιτυχία.

Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής:

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του Agios Nikolaos on SUP – ICF SUP World Cup 2024 πρόσφερε δυνατά συναισθήματα με τον αγώνα μεγάλων αποστάσεων των 14 χιλιομέτρων. Πάνω από 120 αθλητές μπήκαν στο θαλάσσιο στίβο, απολαμβάνοντας ένα συναρπαστικό “ταξίδι”, με εκκίνηση από την παραλία της Αγίας Μαρίνας, στο Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa στην Πλάκα της Ελούντας με θέα τη Σπιναλόγκα, και τερματισμό στη γραφική Λίμνη Βουλισμένη.

Ο αγώνας έγινε για πρώτη φορά με άπνοια! Κάθε χρόνο από το 2015 η μεγάλη απόσταση γινόταν είτε με νοτιά ή βοριά και μεγάλα κομμάτια ουριοδρομίας (downwind)! Ο αγώνας των ανδρών έκρυβε μια εκπληκτική ανατροπή. Στο κανάλι της Ελούντας, ο Ewer Blue από το Ηνωμένο Βασίλειο προηγούνταν, με τον Τάσο Τσούρη δεύτερο και τον Φαίδων Δούκα τρίτο.

Ωστόσο, με την αποφασιστικότητα του Τσούρη, η κατάταξη άλλαξε λίγο πριν τον τερματισμό! Ο Τσούρης κατέλαβε την πρώτη θέση, κερδίζοντας τον πολυπόθητο τίτλο. Οι δύο αθλητές, Τάσος Τσούρης και Ewer Blue, κωπηλατούσαν δίπλα-δίπλα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, μέχρι που ο Τσούρης πήρε το προβάδισμα στο τελευταίο χιλιόμετρο και κέρδισε με χρόνο 01:22:13.541.

Ο Blue ακολούθησε μόλις οκτώ δευτερόλεπτα πίσω με χρόνο 01:22:21.907, ενώ ο Δούκας τερμάτισε τρίτος με 01:22:48.606. Η Alonso Frey Alba από την Ισπανία επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στις γυναίκες, καθώς πήρε προβάδισμα από την αρχή και δεν άφησε περιθώρια στις υπόλοιπες, τερματίζοντας πρώτη με 01:27:50.557. Τη δεύτερη θέση κέρδισε η Ελληνίδα Κυριακή Λογοθέτη με χρόνο 01:31:51.276 που σε όλη τη διαδρομή ήταν μόνη της παρότι είχε μεχρι τωρα διακρίσεις στις μικρότερες αποστάσεις. Η τρίτη θέση ήταν ένα πραγματικό θρίλερ!

Η Paris Katniss από τις ΗΠΑ, έκανε την επίθεσή της στα τελευταία μέτρα του αγώνα, προσπερνώντας την Νάνσυ Καραΐνδρου, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή διατηρούσε την 3η θέση. Κάνοντας κουπιές δίπλα-δίπλα, η Καραΐνδρου έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο νερό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Katniss να ανέβει στο βάθρο με χρόνο 01:33:05.586.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του αγώνα μεγάλων αποστάσεων ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και συναγωνισμό, αφήνοντας όλους με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις!