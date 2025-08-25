Πρεμιέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων-κοροσίδων στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο ΟΑΚΑ
Δύο περίπου μήνες μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων, στο ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Οι αγώνες αρχίζουν την Τρίτη (26/8), θα ολοκληρωθούν το Σάββατο (30/8) και θα γίνουν στο κλειστό κολυμβητήριο.
Στο πρωτάθλημα θα πάρουν μέρος 331 αθλητές και αθλήτριες, από 36 χώρες, καθώς και δύο ουδέτερες ομάδες, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση.
Η σύνθεση της εθνικής ομάδας
- Αδαμοπούλου Δήμητρα (02/12/2010): Φιγούρες, free combination
- Βαρδούλη Χρυσούλα (11/05/2010): Φιγούρες
- Γκιγκιλίνη Μαγδαληνή (12/09/2010): Φιγούρες, μικτό ντουέτο, ομαδικό, free combination
- Κασβίκη Μελίνα (20/12/2011): Φιγούρες, ντουέτο κορασίδων, ομαδικό, free combination
- Κατσαρού Πετρίνα (19/10/2011): Φιγούρες, ομαδικό, free combination
- Κουκουσέλης Φούσκης Στυλιανός (12/06/2010): Φιγούρες, σόλο παίδων, μικτό ντουέτο, ομαδικό, free combination
- Κρίτσας Μάριος (05/05/2009): Φιγούρες, ομαδικό, free combination
- Λιγοξυγκάκη Ελένη Φίλια (08/02/2011): Φιγούρες, free combination
- Μπερεδήμα Ελένη (11/10/2012): Φιγούρες
- Ορφανού Αλεξάνδρα (11/08/2010): Φιγούρες, ντουέτο κορασίδων (αναπληρωματική), ομαδικό, free combination
- Σπανουδάκη Ελευθερία (16/10/2010): Φιγούρες, ομαδικό, free combination
- Σπυράκου Θεόδωρα (01/07/2010): Φιγούρες, ομαδικό, free combination
- Τσιώλη Ελισάβετ (29/09/2011): Φιγούρες, μικτό ντουέτο (αναπληρωματική), ομαδικό, free combination
- Χρυσού Φαίδρα (21/03/2011): Φιγούρες, σόλο κορασίδων, ντουέτο κορασίδων, ομαδικό, free combination
Προπονήτριες
- Τσερνέτσκα Ναταλία
- Παπάζογλου Εβελίνα
Το πρόγραμμα της Τρίτης (26/8)
- 10:00 Ελεύθερο Σόλο Κορασίδων (Προκριματικός)
- 13:00 Ελεύθερο Σόλο Παίδων (Προκριματικός)
- 18:00 Ελεύθερο Ομαδικό (Προκριματικός)
- 20:30 Τελετή έναρξης
