Πρεμιέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων-κοροσίδων στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο ΟΑΚΑ

Στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ αρχίζει την Τρίτη (26/8) το παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων-κοροσίδων στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Δύο περίπου μήνες μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων, στο ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Οι αγώνες αρχίζουν την Τρίτη (26/8), θα ολοκληρωθούν το Σάββατο (30/8) και θα γίνουν στο κλειστό κολυμβητήριο.

Στο πρωτάθλημα θα πάρουν μέρος 331 αθλητές και αθλήτριες, από 36 χώρες, καθώς και δύο ουδέτερες ομάδες, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση.

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας

Αδαμοπούλου Δήμητρα (02/12/2010): Φιγούρες, free combination

Βαρδούλη Χρυσούλα (11/05/2010): Φιγούρες

Γκιγκιλίνη Μαγδαληνή (12/09/2010): Φιγούρες, μικτό ντουέτο, ομαδικό, free combination

Κασβίκη Μελίνα (20/12/2011): Φιγούρες, ντουέτο κορασίδων, ομαδικό, free combination

Κατσαρού Πετρίνα (19/10/2011): Φιγούρες, ομαδικό, free combination

Κουκουσέλης Φούσκης Στυλιανός (12/06/2010): Φιγούρες, σόλο παίδων, μικτό ντουέτο, ομαδικό, free combination

Κρίτσας Μάριος (05/05/2009): Φιγούρες, ομαδικό, free combination

Λιγοξυγκάκη Ελένη Φίλια (08/02/2011): Φιγούρες, free combination

Μπερεδήμα Ελένη (11/10/2012): Φιγούρες

Ορφανού Αλεξάνδρα (11/08/2010): Φιγούρες, ντουέτο κορασίδων (αναπληρωματική), ομαδικό, free combination

Σπανουδάκη Ελευθερία (16/10/2010): Φιγούρες, ομαδικό, free combination

Σπυράκου Θεόδωρα (01/07/2010): Φιγούρες, ομαδικό, free combination

Τσιώλη Ελισάβετ (29/09/2011): Φιγούρες, μικτό ντουέτο (αναπληρωματική), ομαδικό, free combination

Χρυσού Φαίδρα (21/03/2011): Φιγούρες, σόλο κορασίδων, ντουέτο κορασίδων, ομαδικό, free combination

Προπονήτριες

Τσερνέτσκα Ναταλία

Παπάζογλου Εβελίνα



Το πρόγραμμα της Τρίτης (26/8)

10:00 Ελεύθερο Σόλο Κορασίδων (Προκριματικός)

13:00 Ελεύθερο Σόλο Παίδων (Προκριματικός)

18:00 Ελεύθερο Ομαδικό (Προκριματικός)

20:30 Τελετή έναρξης

Αναλυτικά εδώ το πρόγραμμα