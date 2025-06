Οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή χάρισαν στην Αυστρία το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα της Πορτογαλίας άρχισε τη Δευτέρα (2/6) το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης, με τις με τις αδελφές Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή να ανοίγουν τη συμμετοχή τους με χρυσό μετάλλιο.

Συγκεκριμένα οι αθλήτριες που αγωνίζονται εδώ και χρόνια με την Αυστρία, επικράτησαν με άνεση στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο γυναικών (301,8800β.). Οι Ισπανίδες, Μεριτσέλ Φερέ/Λιλού Γιουίς (282,1017β.) και οι Γαλλίδες Αναστασία Μπαγιάντινα/Ρομάν Λινέλ (278,0242β.) τις ακολούθησαν στο βάθρο.

Golden sisters, golden routine 🥇



Olympians. World Champions. And now, European gold in Funchal!