Στον χρυσό στολίσκο των 58 σκαφών του open ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της ολυμπιακής κλάσης ILCA 7 συνεχίζει από χθες ο Γιώργος Παπαδάκος.

Με αέρα από 10 έως 15 κόμβους έγιναν οι τρεις πρώτες κούρσες της τελικής φάσης και ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 30, 17 και 30 αντίστοιχα.

Στις πρώτες τρεις ιστιοδρομίες της προκριματικής φάσης είχε ξεκινήσει πολύ καλά ως 9, 1 και 2, ενώ στην τέταρτη κούρσα είχε χρεωθεί με μαύρη σημαία και 59 βαθμούς που την αφαίρεσε ως τη χειρότερη. Έτσι, με 89 βαθμούς ποινής ο Παπαδάκος είναι 20ος στη γενική βαθμολογία.

Στον αργυρό στολίσκο των 58 σκαφών αγωνίζονται δύο αθλητές μας. Ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 5ος με 98β. και 10ος στη συνολική βαθμολογία των U23, ενώ ο Αθανάσιος Κυφίδης βρίσκεται στην 43η θέση με 213β. και στα U23 είναι 32ος.

Ο Σπύρος Προβελέγγιος τρέχει στον χάλκινο στολίσκο των 57 σκαφών κα είναι 2ος με 145, 6 βαθμούς.

Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 γυναικών οι Ελληνίδες αθλήτριες τρέχουν στον αργυρό στολίσκο των 60 σκαφών.

Μετά από οκτώ ιστιοδρομίες η Ερμιόνη Γκίκα είναι 3η με 141β. και 13η συνολικά στα U23, η Βαρβάρα Πόρτολου 7η με 152,3 βαθμούς και 16η στα U23, η Μιράντα Παπαδάκη 34η με 274β. και 35η στα U23, ενώ η Μαρία Βλάχου είναι 44η με 327 βαθμούς.

Η Ευαγγελία Καραγεώργου υποχρεώθηκε να σταματήσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού.

Δεν έγιναν αγώνες για το open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL.

