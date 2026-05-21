Ιστιοπλοϊα: Στον χρυσό στολίσκο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ο Παπαδάκος
Με αέρα από 10 έως 15 κόμβους έγιναν οι τρεις πρώτες κούρσες της τελικής φάσης και ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 30, 17 και 30 αντίστοιχα.
Στις πρώτες τρεις ιστιοδρομίες της προκριματικής φάσης είχε ξεκινήσει πολύ καλά ως 9, 1 και 2, ενώ στην τέταρτη κούρσα είχε χρεωθεί με μαύρη σημαία και 59 βαθμούς που την αφαίρεσε ως τη χειρότερη. Έτσι, με 89 βαθμούς ποινής ο Παπαδάκος είναι 20ος στη γενική βαθμολογία.
Στον αργυρό στολίσκο των 58 σκαφών αγωνίζονται δύο αθλητές μας. Ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 5ος με 98β. και 10ος στη συνολική βαθμολογία των U23, ενώ ο Αθανάσιος Κυφίδης βρίσκεται στην 43η θέση με 213β. και στα U23 είναι 32ος.
Ο Σπύρος Προβελέγγιος τρέχει στον χάλκινο στολίσκο των 57 σκαφών κα είναι 2ος με 145, 6 βαθμούς.
Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 γυναικών οι Ελληνίδες αθλήτριες τρέχουν στον αργυρό στολίσκο των 60 σκαφών.
Μετά από οκτώ ιστιοδρομίες η Ερμιόνη Γκίκα είναι 3η με 141β. και 13η συνολικά στα U23, η Βαρβάρα Πόρτολου 7η με 152,3 βαθμούς και 16η στα U23, η Μιράντα Παπαδάκη 34η με 274β. και 35η στα U23, ενώ η Μαρία Βλάχου είναι 44η με 327 βαθμούς.
Η Ευαγγελία Καραγεώργου υποχρεώθηκε να σταματήσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού.
Δεν έγιναν αγώνες για το open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Βάργκα: «Να πετυχαίνω περισσότερα γκολ και να παίρνω τίτλους με την ΑΕΚ»
- Ο Μουμπρού αποθέωσε το Bartzokas Ball στο Gazzetta: «Αγαπώ το στιλ του Μπαρτζώκα!»
- Βούιτσιτς στο Gazzetta: «Τότε στον Ολυμπιακό είχαμε πολύ καλή ομάδα, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι απέναντι είχαμε Σάρας, Διαμαντίδη και Σπανούλη!»»