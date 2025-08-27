Από τη Βουλιαγμένη και τον Βροντάδο της Χίου θα εκκινήσει ταυτόχρονα την Πέμπτη (27/8) ο «Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής»

Ελάχιστες ώρες έχουν απομείνει για την έναρξη μιας εκ των σπουδαιότερων ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων ανοικτής θάλασσας της Ελλάδος. Ο Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» θα αρχίσει στις 28 Αυγούστου με, ταυτόχρονα, δύο εκκινήσεις ενώ ο ανταγωνισμός, βάσει των συμμετοχών, αναμένεται μεγάλος.

Την Πέμπτη (27/8, 13:00) το ένα μέρος του στόλου θα πάρει εκκίνηση από τον θαλάσσιο χώρο της Βουλιαγμένης και το άλλο από τον Βροντάδο της Χίου με προορισμό, και στις δύο περιπτώσεις, την πανέμορφη Χώρα της Άνδρου. Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ορόσημο για την ελληνική ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας: Για πρώτη φορά, η Eurobank γίνεται naming partner του Αγώνα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυετή της σχέση με την ελληνική ιστιοπλοΐα και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να στηρίζει αθλητικές δράσεις με διαχρονική αξία και διεθνή απήχηση.

Την εκκίνηση στην 58η διοργάνωση θα δώσουν δύο σπουδαίοι Έλληνες αθλητές: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο Έλενα Ξενάκη και ο δευτεραθλητής κόσμου στο κανόε καγιάκ Στέφανος Δημόπουλος.

Οι διοργανωτές θέλουν στο πρόσωπο της Έλενας Ξενάκη να τιμήσουν τη γυναικεία υδατοσφαίριση για τη μεγάλη της επιτυχία στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, ενώ ο Στέφανος Δημόπουλος, πριν από λίγες ημέρες, χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο από παγκόσμιο πρωτάθλημα στο κανό (στο ολυμπιακό αγώνισμα C1 1000).

Στον ιστορικό διεθνή αγώνα ιστιοπλοΐας θα πάρουν μέρος κάποιες από τις καλύτερες ελληνικές ιστιοπλοϊκές ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές θα είναι το «Velos Eurobank Private Banking» με τους Ολυμπιονίκες Τάκη Μάντη και Παύλο Καγιαλή στο τιμόνι του. «Κάθε χρόνο περιμένουμε με ανυπομονησία τη διοργάνωση της Άνδρου. Όπως φαίνεται θα υπάρχει καλός αέρας και δυνατός ανταγωνισμός. Οι καιρικές συνθήκες κάθε χρονιάς φέρνουν διαφορετικές αγωνιστικές προκλήσεις. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να διεκδικήσουμε τη νίκη σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της χρονιάς. Χαιρόμαστε, επίσης, διότι δίπλα στον αγώνα θα είναι και η Eurobank, καθώς ύστερα από τόσα χρόνια αποτελεί για εμάς οικογένεια», δήλωσε ο Ολυμπιονίκης Τάκης Μάντης.

Ανάμεσα στα ιστιοπλοϊκά που ξεχωρίζουν είναι και το «Ellinix Far Away» με πλήρωμα από τη Θεσσαλονίκη και κυβερνήτη τον Στέργιο Λεωνταρίδη. Το σκάφος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης πρωταγωνίστησε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi.

Ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”», για 2η χρονιά, θα ενώσει δύο νησιά με μακραίωνη ιστορία στη θάλασσα και τη ναυτιλία: τη Χίο με την Άνδρο. Οι δύο πρώτες ιστιοδρομίες του «58ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”» θα έχουν ως τερματισμό την πανέμορφη Χώρα. Τόσο από τη Βουλιαγμένη στη θαλάσσια περιοχή της Χώρας όσο και από το Βροντάδο η απόσταση είναι 72 ναυτικά μίλια. Τις επόμενες ημέρες, το αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία παράκτια κούρσα ενώ το αγωνιστικό σκέλος θα ολοκληρωθεί με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο. Παράλληλα με την αγωνιστική δράση θα διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις με ξεναγήσεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και την Καῒρειο Βιβλιοθήκη, εκδρομές στην Άνδρο, εκδηλώσεις γαστρονομίας και οινογνωσίας.

Η Eurobank, πλέον ως naming partner, με το Group Private Banking της Χρυσό Χορηγό του Αγώνα για 8η συνεχή χρονιά, συνεχίζει, στηρίζοντας αθλητές και διοργανώσεις, να ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεσή της με την ιστιοπλοΐα, οι αξίες της οποίας αντανακλούν και τις αξίες του Private Banking: συντονισμό, διορατικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Η πολυετής σχέση που έχει αναπτύξει η Eurobank με τη Διοργάνωση, προσομοιάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί με τους Private Banking πελάτες της, σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.

Χορηγικό σχήμα διοργάνωσης