Με αιγαιοπελαγίτικη αύρα η τελετή έναρξης της Aegean Regatta 2025 στη Λήμνο

Η Aegean Regatta 2025 εκκίνησε το πρωί της Δευτέρας από τη Λήμνο, με πρώτο σταθμό τον Άγιο Ευστράτιο.

Πλώρη για τον Άγιο Ευστράτιο έβαλαν το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου, τα σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, το διεθνή αγώνα ιστιοπλοΐας που διεξάγεται για 24η φορά και συνεχίζει να γράφει ιστορία στο πανέμορφο Αιγαίο πέλαγος.

Η αυλαία του αγώνα άνοιξε το βράδυ της Κυριακής (24/8) στη Μύρινα της Λήμνου με την τελετή έναρξης μπροστά από στο Δημαρχείο Λήμνου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμμανουήλ Κουτουλάκη, ο οποίος καλωσόρισε τους σχεδόν 500 ιστιοπλόους που μετέχουν στον αγώνα και τόνισε ότι η Aegean Regatta όλα αυτά τα χρόνια έχει τονώσει τα ακριτικά νησιά, έχει φέρει σε επαφή ιστιοπλόους από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν τις ομορφιές των νησιών τους Αρχιπελάγους.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Προσφέρθηκαν τοπικά προϊόντα, παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί ενώ το κέφι ανέβηκε στα ύψη με τα «Τραγούδια του Αιγαίου» από την ορχήστρα του Β. Πιτσικά με τους ιστιοπλόους και τους κατοίκους της Μύρινας να χορεύουν χέρι – χέρι, σε ένα γνήσιο αιγαιοπελαγίτικο γλέντι.

Οι μετέχοντες στη «Ρεγκάτα του Αιγαίου» γνώρισαν από πρώτο χέρι τη λημνιώτικη φιλοξενία καθώς κατά την εγγραφή προσφέρθηκε στα πληρώματα του κάθε σκάφους πακέτο τοπικών προϊόντων (κρασί, βενιζελικά, φλωμάρια, παξιμάδια, κτλ) . Επίσης το Σάββατο έγινε γευσιγνωσία τοπικών συνταγών και οίνων ώστε να γνωρίσουν όλοι την υπέροχη Κουζίνα της Λήμνου.

Τα ιστιοπλοϊκά θα φτάσουν στον Άγιο Ευστράτιο, εντός της Δευτέρας καλύπτοντας απόσταση 21 ναυτικών μιλίων και το βράδυ είναι προγραμματισμένη στο νησί, η απονομή των επάθλων στους νικητές του πρώτου σκέλους.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα ανοίξουν πανιά για το Πλωμάρι της Λέσβου, στο μεγαλύτερο σκέλος της ρεγκάτας απόστασης περίπου 76 ναυτικών μιλίων.

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

