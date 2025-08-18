Στην τελική ευθεία για την Aegean Regatta 2025, στις 50 οι συμμετοχές

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την Aegean Regatta 2025, που θα ξεκινήσει το Σάββατο 23 Αυγούστου.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη στη Μύρινα της Λήμνου, η Aegean Regatta επιβεβαιώνει για μία ακόμη χρονιά, την αγάπη των ιστιοπλόων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, τα σκάφη που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Aνοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, έχουν φτάσει τα 50, γεγονός που καθιστά την Aegean Regatta τον αγώνα με τις περισσότερες συμμετοχές στο Αιγαίο Πέλαγος.

Παράλληλα επιβεβαιώνει και το διεθνή της χαρακτήρα καθώς θα πάρουν μέρος πληρώματα από χώρες όπως η Ιταλία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Για τη Ρεγκάτα του Αιγαίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος δήλωσε: «Πολλά μπορούν να ειπωθούν για αυτήν την μεγάλη ρεγκάτα που αναζωογονεί την νησιωτική ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ένας αγώνας μοναδικός διότι διοργανώνεται από ένα εμβληματικό υπουργείο και την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, μια ρεγκάτα που δεν διασχίζει απλά τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, αλλά στέλνει μηνύματα διαχρονικά σε πολλές κατευθύνσεις. Μηνύματα συμφιλίωσης και συναγωνισμού, αντοχής και επιμονής, γνώσης και εξερεύνησης.

Θα έλεγε κανείς ότι εάν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Όμως υπάρχει και με χαρά παρουσιάζουμε τις φετινές διαδρομές και σας καλωσορίζουμε στις 23 Αυγούστου, στη Μύρινα της Λήμνου, μετά στον Αγ. Ευστράτιο, το Πλωμάρι και στις 30 Αυγούστου στη Μυτιλήνη της Λέσβου».

Τα σκάφη αναμένεται να αρχίσουν να καταπλέουν στη Λήμνο από την Παρασκευή καθώς από το Σάββατο 23 Αυγούστου αρχίζουν οι επιθεωρήσεις και οι εγγραφές και το βράδυ της Κυριακής είναι προγραμματισμένη η Τελετή Έναρξης. Το πρωί της Δευτέρας τα ιστιοπλοϊκά σκάφη θα βάλουν πλώρη για τον Άγιο Ευστράτιο και στη συνέχεια για το Πλωμάρι και τη Μυτιλήνη, όπου και θα πέσει η αυλαία το Σάββατο 30 Αυγούστου με την Τελετή Λήξης.

Για μία ακόμη χρονιά έχουν προγραμματιστεί και πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στους σταθμούς του αγώνα, τονίζοντας τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα του Αιγαίου Πελάγους και αναδεικνύοντας τα έθιμα και την παράδοση των κατοίκων του Αρχιπελάγους.

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Χορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECK

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη