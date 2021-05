GP Μονακό: Μεγάλος νικητής ο Μαξ Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull ήταν ο θριαμβευτής του GP Μονακό, καθώς ύστερα από έναν αλάνθαστο αγώνα, στον οποίο δεν έχασε την πρωτοπορία ούτε για ένα γύρο, πήρε τη 2η φετινή του νίκη και μαζί με αυτήν πέρασε στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Κάρλος Σάινθ με τη μοναδική Ferrari που έτρεξε στον αγώνα πήρε μια σπουδαία 2η θέση ενώ στην 3η θέση του βάθρου ανέβηκε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren.

