Οι Mercedes-AMG, McLaren και Alpine δεν έχασαν ευκαιρία και εκμεταλλεύτηκαν τη διακοπή του Απριλίου για να βάλουν τα μονοθέσιά τους σε πίστα.

Λίγες ημέρες μετά την εξόρμηση της Scuderia Ferrari στο Φιοράνο, τρεις ακόμη ομάδες είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη δράση για δύο ημέρες δοκιμών. Συγκεκριμένα οι Mercedes-AMG, McLaren Racing και Alpine F1 έβαλαν στην πίστα τα φετινά τους μονοθέσια, με τις δύο πρώτες να κάνουν δοκιμές για την Pirelli.

Μάλιστα, η ιταλική εταιρεία επέλεξε τη πίστα του Νίρμπουργκρινγκ ώστε οι Mercedes και McLaren να κάνουν δύο ημέρες δοκιμών, με στόχο την άντληση δεδομένων για τη συμπεριφορά των ελαστικών και τη συνολική κατανόηση των νέων κανονισμών.

Πλήρες πρόγραμμα με τέσσερις οδηγούς

Στην πρώτη ημέρα, ο Τζορτζ Ράσελ κάλυψε 127 γύρους, την ώρα που ο Όσκαρ Πιάστρι περιορίστηκε στους 65 λόγω τεχνικού προβλήματος στην MCL40. Τη δεύτερη ημέρα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι ολοκλήρωσε 109 γύρους, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί με 108 γύρους.

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε κυρίως στη γόμα C3, δηλαδή τη μεσαία της γκάμας C1-C5, με δοκιμές να πραγματοποιούνται και σε πιο μαλακές επιλογές.

Ο Νόρις στάθηκε στη σημασία αυτών των δοκιμών: «Ήταν δύο πολύ παραγωγικές ημέρες για εμάς. Ο στόχος ήταν να βοηθήσουμε την Pirelli στην εξέλιξη των ελαστικών και να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερές feedback. Είχαμε χάσει χρόνο στην αρχή της σεζόν, οπότε ήταν σημαντικό να βρεθώ ξανά πίσω από το τιμόνι. Ακόμη κι αν δεν δοκιμάζουμε αναβαθμίσεις, τέτοιες διαδικασίες προσφέρουν πολύτιμη γνώση».

Ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι στάθηκε στην ιδιαιτερότητα της πίστας του Νίρμπουργκρινγκ και μαζί με τον Ράσελ εξέφρασαν την επιθυμία τους η διαδρομή να επιστρέψει στο καλεντάρι.

Οι δοκιμές της Pirelli θα συνεχιστούν τον Μάιο στην πίστα του Magny-Cours, με επίκεντρο της προσοχής να είναι τα ελαστικά βροχής. Μετά τον αγώνα της Ιαπωνίας τόσο η Red Bull Racing όσο και η Racing Bulls έκαναν δοκιμές με τα ελαστικά βροχής στην ιαπωνική πίστα.

Τι έκανε η Alpine στο Σίλβερστον

Η Alpine, από την πλευρά της, βρέθηκε στην πίστα του Σίλβερστον για τη δεύτερη ημέρα κινηματογράφησης της σεζόν. Στο τιμόνι της A526 ήταν ο Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος είχε ένα πρόγραμμα περιορισμένο στα 200 χιλιόμετρα, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Η Audi F1 αναμένεται επίσης να βρεθεί στη Μόντσα για τη δεύτερη ημέρα κινηματογράφησής της τις επόμενες ημέρες. Την ερχόμενη Τετάρτη 22/4 η Ferrari θα πάει με τη σειρά της στη Μόντσα ώστε να δοκιμάσει το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που προορίζεται για το Μαϊάμι.

