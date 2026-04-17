Κάποιος κάποτε είπε πως ένα Bonneville μοιάζει, δουλεύει και ακούγεται έτσι όπως μια πραγματική μοτοσικλέτα θα έπρεπε να μοιάζει, να δουλεύει και να ακούγεται.

Κλασσική μοτοσικλέτα με ρυθμιζόμενη απόδοση κινητήρα, αδρανειακή μονάδα IMU, cornering ABS, απενεργοποιούμενο traction control, γκάζι Ride-by-Wire, immobiliser, θερμαινόμενα γκριπ, θύρα USB και φώτα LED-DRL; Ναι, όταν μιλάμε για το γενάρχη της κατηγορίας, δηλαδή τo Triumph Bonneville! Oι περισσότεροι γνωρίζουν πως είναι ένα κλασσικό μοντέλο της Triumph, λίγοι όμως ξέρουν πως οφείλει το όνομά του στην ομώνυμη και φημισμένη πίστα ταχύτητας της Β. Αμερικής, εκεί όπου παραδοσιακά δημιουργούνται ρεκόρ ταχύτητας εδώ και μερικές δεκαετίες. Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, όταν το rock ‘n roll είχε πάρει μορφή επιδημίας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Triumph αποφάσισε να στείλει το δικό της μήνυμα στην πατρίδα του Elvis Presley. Σε μια απόμακρη περιοχή της Juta, ονόματι Bonneville, οι αγγλικές μοτοσικλέτες θέρισαν τα παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας και αμέσως μετά πήραν κεφάλι στα τοπικά εθνικά πρωταθλήματα, κερδίζοντας ακόμα και τον περίφημο αγώνα της Daytona!

Όλα ξεκίνησαν το 1956

Tότε ήταν που ο Άγγλος αναβάτης Johnny Allen κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας μοτοσικλετών πίσω από το τιμόνι ενός Triumph Streamliner. Στα περιβόητα «Salt Flats» του Bonneville, όπου ακόμα και σήμερα επιχειρούνται καταρρίψεις αντίστοιχων ρεκόρ, το κοντέρ της διαστημικής σε εμφάνιση Triumph σταμάτησε στα 345 χλμ/ώρα στέλνοντας ένα περήφανο Βρετανικό μήνυμα μέσα στην έδρα των «easy riders». Δύο χρόνια αργότερα, ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ για λογαριασμό της φίρμας του Hinckley κατακτάται. Ο Billy Johnson κατάφερε να σημειώσει την καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε normal μοτοσικλέτες, με το ταχύμετρο του Τ110 να ξεπερνά τα 237 χλμ/ώρα και τους Άγγλους κατασκευαστές να σκέφτονται τον τρόπο που θα εκμεταλλευτούν το όλο γεγονός. Η σκέψη τους πήρε μόλις ένα χρόνο και το 1959 το πρώτο Triumph Bonneville ήταν πραγματικότητα. Ούτε η ίδια ούτε κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να φανταστεί εκείνη τη στιγμή τη συνέχεια, πως μόλις είχε γεννηθεί δηλαδή ένας σταρ, που θα έπαιρνε στην ιστορία μια εξέχουσα θέση μέσα στο πάνθεον των πλέον θρυλικών μοτοσικλετών. Στη σύγχρονη γενιά τους, τα Τ100/120 αναδεικνύονται κάθε χρόνο πρώτα σε πωλήσεις μοντέλα της Triumph παγκοσμίως και από το 2026 θέλουν να κρατήσουν τα σκήπτρα ακόμα ψηλότερα. Έχουν δεχθεί όχι μόνο διακριτικές σχεδιαστικές βελτιώσεις αλλά και νέα τεχνολογία που επικεντρώνεται στον αναβάτη, σερβιρισμένη με ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων.

Μεγάλο ασφαλές βήμα μπροστά

Αυτή η νέα τεχνολογία προσθέτει σύγχρονη λειτουργικότητα χωρίς να μειώνει τον κλασικό χαρακτήρα ή την εμφάνιση και περιέχει αδρανειακή μονάδα (IMU), Optimized Cornering ABS και Traction Control με ευαισθησία στην κλίση, έναν ισχυρό νέο προβολέα LED με φώτα ημέρας DRL, μια υποδοχή τροφοδοσίας USB-C, καθώς και προαιρετικό cruise control. Τα προσφερόμενα οδηγικά προγράμματα είναι πλέον δύο, Road και Rain, προσαρμόζοντας την απόκριση του γκαζιού και τον έλεγχο πρόσφυσης στις εκάστοτε συνθήκες.

Μονάδα Αδρανειακής Μέτρησης (IMU)

Αυτό το έξυπνο σύστημα παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση και τη γωνία κλίσης της μοτοσικλέτας, καθώς και άλλες παραμέτρους, για να παρέχει ακριβώς τη σωστή υποστήριξη όταν χρειάζεται ενισχύοντας την ασφάλεια χωρίς να επηρεάζει την οδήγηση. Ρυθμίζοντας το φρενάρισμα και την απόκριση πρόσφυσης με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προσφέρει διακριτικό, εμπνέοντα εμπιστοσύνη έλεγχο σε όλες τις συνθήκες, χωρίς περιττή ηλεκτρονική παρέμβαση.

Δικύλινδρος κινητήρας υψηλής ροπής

Στον πυρήνα βρίσκεται ο δικύλινδρος κινητήρας 900cc της Triumph, ρυθμισμένος για αβίαστη απόκριση σε όλο το εύρος στροφών και προσφέροντας ισχύ 65Hp στις 7.000rpm και μέγιστη ροπή 80Nm στις μόλις 3.750. O χρονισμός του στροφάλου στις 270 μοίρες δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα και εθιστικό ήχο, ενώ η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές Εuro5+ εγγυάται χαμηλές εκπομπές ρύπων και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Η κατανάλωση όπως διαπίστωσα βρίσκεται κάτω από τα 5 λίτρα και με “ευγενικό” δεξί καρπό κάλλιστα μπορεί να πέσει και κάτα από τα 4,5. Το Τ100 διαθέτει κιβώτιο 5 σχέσεων και υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης, που εξασφαλίζει πολύ ελαφριά αίσθηση στη μανέτα, ομαλές αλλαγές ταχυτήτων και εξάλειψη των αναπηδήσεων του πίσω τροχού στα απότομα κατεβάσματα.

Το στιλ μετράει

Για το 2026 το Τ100 εισάγει μια νέα επιλογή από premium χρωματικούς συνδυασμούς. Παραμένοντας πιστή στο πνεύμα του αρχικού μοντέλου, η μοτοσικλέτα διατηρεί την αδιαμφισβήτητη σιλουέτα Bonneville. Ένα νέο κυκλικό γραφικό στα πλαϊνά πάνελ πλαισιώνει το λογότυπο Bonneville, γιορτάζοντας το όνομα που τα ξεκίνησε όλα. Υλικά υψηλής ποιότητας και σχολαστική κατασκευή ορίζουν κάθε επιφάνεια, είτε πρόκειται για γυαλισμένο χρώμιο, βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο ή ανοδιωμένο. Ο νέος προβολέας διατηρεί το κλασικό στρογγυλό σχήμα του, αλλά τώρα προσφέρει σημαντικά αυξημένη φωτεινότητα. Τα όμορφα φινιρισμένα διπλά αναλογικά όργανα συνδυάζουν την παράδοση με την τεχνολογία, διαθέτοντας οθόνες LCD πολλαπλών λειτουργιών που εμφανίζουν την αυτονομία καυσίμου, τη θέση της ταχύτητας, τη λειτουργία οδήγησης και άλλα. Όλα συνθέτουν την αίσθηση μιας χαμένης στο βάθος του χρόνου κατασκευής, που αψηφώντας κάθε ανταγωνισμό θέλει να αποτελέσει μια ξεχωριστή επιλογή. Σε καμία περίπτωση οι συγκεκριμένοι συνειρμοί δεν έχουν να κάνουν με κάποια ιδιαιτερότητα στην οδήγηση, που με έμφαση στην ευκολία χρήσης χαρακτηρίζεται από εγκωμιαστικά σχόλια και μόνο.

Πάμε για την οδήγηση

Η χαλαρή και εξαιρετικά άνετη θέση οδήγησης της κλασσικής αγγλίδας, με χέρια και πόδια σε φυσικές γωνίες, δεν σε εμπνέει απλά να πας βόλτα αλλά να πιάσεις τον ταύρο από τα κέρατα και να αρχίσεις τα παιχνίδια. Με το κέντρο βάρους ιδιαίτερα χαμηλά, αψηφάς τις προδιαγραφές που μιλούν για μακρύ μεταξόνιο και εμπιστευόμενος την όλη στιβαρή αίσθηση του συνόλου ορμάς να ακολουθήσεις το ένστικτό σου και να χαρείς οδήγηση σε κάθε είδους δρόμο, αρκεί να μην είναι αχανής ευθεία. Χαμηλά τοποθετημένα όμως είναι και τα μαρσπιέ, θυμίζοντάς σου, με τον ανατριχιαστικό ήχο που βγάζουν όταν εφάπτονται με την άσφαλτο, πως δεν οδηγείς μια σπορ μοτοσικλέτα αλλά μια χρηστική all around. Κρίμα, γιατί τα περιθώρια κλίσης τoυ Τ100 περιορίζονται νωρίς, πολύ νωρίς. Ο 18ρης μπροστινός τροχός είναι επίσης ένα προσδιοριστικό για τον χαρακτήρα της μοτοσικλέτας στοιχείο, φροντίζοντας να σου θυμίζει -όταν το παρακάνεις- τι ακριβώς οδηγείς. Το πολύ καλό είναι πως οι Άγγλοι μηχανικοί δούλεψαν πολύ πάνω στο σετάρισμα της ανάρτησης, η οποία προέρχεται από την ιαπωνική Kayaba και περιλαμβάνει συμβατικό πιρούνι 41mm cartridge άνευ ρυθμίσεων και δύο αμορτισέρ με δυνατότητα προφόρτισης των ελατηρίων τους. H λειτουργία τους ιδανική για μια μοτοσικλέτα σαν το Bonneville, αφενός δεν κοπανάνε και αφετέρου είναι τόσο σφικτές όσο χρειάζεται για να μη χάνεται η οδηγική ευχαρίστηση στο βωμό της άνεσης. Τα φρένα, επίσης ιαπωνικής προέλευσης (Nissin), απαρτίζονται από δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες και στάνταρ δικάναλο ABS. Στην καλή άσφαλτο κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά, ακόμα και σε συνθήκες που δύσκολα θα βρεθούν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες του μοντέλου, κοινώς ανελέητο κυνηγητό σε εσάκια και φουρκέτες. Ελάτε όμως που η αγγλίδα σε προκαλεί στην υπερβολή με την κορμοστασιά και τα ταλέντα της.

Είναι σκέτη απόλαυση ο κινητήρας της, με μια καμπύλη απόδοσης μεστή και χωρίς ίχνος κενού, αλλά και με μια άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού από πολύ χαμηλά. Απόλαυση όμως είναι και η λειτουργία τόσο του υποβοηθούμενου συμπλέκτη όσο και του κιβώτιου ταχυτήτων, όπου έννοιες όπως μαλακή αίσθηση, ακρίβεια και βελούδινο κούμπωμα βρίσκονται στην αποκορύφωσή τους. Τα δύο οδηγικά προγράμματα ουσιαστικά διαφοροποιούν την απόκριση του γκαζιού, δίνοντας μεγαλύτερη αμεσότητα στην επιλογή Road και πιο ήπια στην αντίστοιχη Rain. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ιπποδύναμη δεν αλλάζει. To traction control δεν επεμβαίνει με τρόπο που να σε τρομάζει, είναι σωστά σκεπτόμενο για τη στιγμή που θα επέμβει και ικανό να το κάνει με τον ιδανικότερο τρόπο για κάθε περίπτωση. Οι γρήγοροι θα εκτιμήσουν και τη δυνατότητα της πλήρους απενεργοποίησής του, φροντίζοντας να το απολαμβάνουν με ελεγχόμενα ντριφταρίσματα (πλαγιολισθήσεις).

Ο δικύλινδρος δουλεύει μεστά και ροπάτα, χωρίς κενά στη γραμμικότητά του και χωρίς εκρήξεις ισχύος όταν οι στροφές του ανέβουν ψηλά. Δεν θέλει βίαιη συμπεριφορά το Bonneville για να δείξει τον χαρακτήρα του, δεν χρειάζεται να καταφεύγεις σε αλλαγές ταχυτήτων για να κινηθείς γρήγορα, μπορείς με 4η ή 5η σχέση στο κιβώτιο να ξοδέψεις άπειρες ώρες πίσω από το τιμόνι του και να φτάσεις στον προορισμό σου περισσότερο άνετα από αυτό που φανταζόσουν. Χωράει ανάμεσα στα αυτοκίνητα σαν εντούρο μεσαίου κυβισμού, προσφέρει περίσσια σιγουριά λόγω του χαμηλού του ύψους, ελίσσεται με την ευκολία μικρομεσαίου σκούτερ, εμπνέει ασφάλεια σε κάθε είδους οδόστρωμα και θα δυστροπήσει (μετά από εσάς) μόνο όταν θα κληθεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις σε εθνικό δίκτυο και σε σύντομο χρονικό διάστημα (κοινώς, τέρμα γκάζι). Η ακαμψία του παραδοσιακού στην όψη ατσάλινου πλαίσιου, σε συνδυασμό με τις σφιχτές αναρτήσεις και τον 18άρη τροχό μπροστά, χαρίζουν στη μοτοσικλέτα εξαιρετική σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους και το μεγάλο τιμόνι συνεισφέρουν τα μέγιστα στον εύκολο έλεγχο στα «στροφιλίκια», αντισταθμίζοντας την αργή γεωμετρία του συνόλου (ο 18ρης τροχός που λέγαμε). Απαραίτητη προϋπόθεση, πριν ο οδηγός αποφασίσει να ανακαλύψει τα όρια της Bonnie, είναι το καλό ζέσταμα των ελαστικών, κάτι βέβαια που αποτελεί γενικό κανόνα. Σίγουρα μια άχαρη ολιγόλεπτη διαδικασία, που όμως θα δώσει στον αναβάτη την επιθυμητή αίσθηση σιγουριάς προκειμένου να κινηθεί σε σβέλτους ρυθμούς.

Οι επιδόσεις του Τ100 στο δρόμο δεν σε αφήνουν ασυγκίνητο, κυρίως σε αστικό περιβάλλον αλλά ακόμα και εκεί όπου οι επαρχιακοί δρόμοι σφίγγουν. Ο τομέας όμως στον οποίο δίνουν τα ρέστα τους είναι όταν κινείσαι σε χαμηλές ή μεσαίες ταχύτητες και ανοίγεις το γκάζι. Ανεξάρτητα με την επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο, η επιτάχυνση είναι άμεση, διαρκής και μεστή, κάνοντάς σε να ξεχνάς ότι οδηγείς μια modern classic και να πιστεύεις ότι κάτω από τα πόδια σου είναι μια σύγχρονη μοτοσικλέτα δρόμου με περισσότερους ίππους. Και όταν έρθουν οι στροφές, τότε απορείς με την ακαμψία και τη φιλικότητα του συνόλου. Έπιασα τον εαυτό μου να κινείται σε στροφιλίκι με ρυθμούς χωρίς αύριο και μόνο στα κατηφορικά κομμάτια να περιορίζονται οι ορέξεις από τα φρένα. Όχι ότι δεν αποδίδουν, απλά δεν είναι για να τα ταλαιπωρείς εκεί που δεν πρέπει. Μα, θα αναρωτηθείτε δικαιολογημένα, είναι η επιθετική οδήγηση λόγος ύπαρξης μιας Bonneville; Μα, θα σας απαντήσω χωρίς δεύτερη σκέψη και ομοίως δικαιολογημένα, είναι η πλατεία Κολωνακίου και η παραλιακή το ιδανικό πεδίο δράσης μαστόδοντων On/Off και υστερικών supersport;

Αξεσουάρ Triumph

Όπως φάνηκε στον πρόσφατο παγκόσμιο διαγωνισμό custom «Triumph Originals» το customization αποτελούσε πάντα ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας των Bonneville. Ο διαχρονικός σχεδιασμός του T100 το καθιστά τέλεια πλατφόρμα για προσωπική έκφραση, είτε οι ιδιοκτήτες αναζητούν διακριτικές αλλαγές στο στυλ είτε πλήρεις custom κατασκευές. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από το 80% των ιδιοκτητών T100 αγοράζουν γνήσια αξεσουάρ Triumph με τη νέα τους μοτοσικλέτα. Με πάνω από 100 γνήσια αξεσουάρ Triumph διαθέσιμα, υπάρχουν πολλές επιλογές, από κλασικές τσάντες ρεζερβουάρ και μαλακές βαλίτσες, μέχρι σέλα, φωτισμό, μπάρες κινητήρα και προστατευτικά κάρτερ, ακόμη και διαφορετικά στυλιστικά σήματα για το ρεζερβουάρ καυσίμου και τα καλύμματα του κινητήρα. Όλα τα αξεσουάρ σχεδιάζονται παράλληλα με τη μοτοσικλέτα για τέλεια εφαρμογή και λειτουργία και όταν τοποθετούνται από καινούργια καλύπτονται από την ίδια εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων.

Εν κατακλείδι

Σήμερα μια μοτοσικλέτα Bonneville ίσως αποτελεί το καλύτερο «restoring bike» όλων των εποχών. Το ότι φέρνει κατά νου άλλες εποχές δεν σημαίνει ότι είναι και φθηνή κατασκευαστικά, τουναντίον. Ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται το ύφος και το στυλ τoυ πιο φημισμένου μοντέλου της Triumph, σεβόμενη το δοξασμένο παρελθόν της. Άψογη ποιοτικά, προσεγμένη σαν χειροποίητη κατασκευή, στοιχίζει 11.790€ και στις 10 μέρες που βρέθηκε υπό την κατοχή μας απέδειξε ότι τα αξίζει μέχρι τελευταίο λεπτό. Για περισσότερες πληροφορίες και τις δυνατότητες διαμόρφωσης της μοτοσικλέτας με αξεσουάρ μπορείτε να δείτε εδώ.

