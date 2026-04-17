Ο Όσκαρ Πιάστρι έδωσε μια νέα διάσταση από τα «μάτια» του οδηγού σχετικά με τη σκληρή μάχη τίτλου που έδωσε το 2025. Ο οδηγός της McLaren βρέθηκε για πρώτη φορά να διεκδικεί πρωτάθλημα μόλις στην τρίτη του σεζόν στη Formula 1, σε μια χρονιά που, όπως παραδέχεται, δοκίμασε τα όριά του σε όλα τα επίπεδα. Απέναντί του είχε τον teammate του, Λάντο Νόρις και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Για έναν νέο οδηγό σε μικρή ηλικία η διεκδίκηση ενός τίτλου στη Formula 1 σήμερα δείχνει να είναι μια τεράστια πρόκληση, καθώς πέρα από αγωνιστική πίεση, υπάρχει και η ψυχολογική πίεση. Για τον Πιάστρι, η η πνευματική προετοιμασία αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας στο 2026.

H δύναμη του μυαλού πάνω από του σώματος

Ο Όσκαρ Πιάστρι μίλησε για τον παράγοντα ψυχολογία και πώς επηρεάζει έναν οδηγό που μάχεται για το πρωτάθλημα. Όπως παραδέχεται, μπορεί να παίξει το πιο σημαντικό ρόλο στην απόδοση ενός οδηγού.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και για μένα είναι πιθανότατα εξίσου αν όχι πιο σημαντικό από τη φυσική προπόνηση. Από μηχανολογικής πλευράς, ψάχνεις δύο εκατοστά εδώ, δύο εκατοστά εκεί, για να βρεις ένα δέκατο συνολικά. Αν όμως δεν είσαι στη σωστή πνευματική κατάσταση ή δεν μπορείς να αξιοποιήσεις πλήρως τις δυνατότητές σου, μπορείς εύκολα να αφήσεις αυτό το δέκατο μόνο από τη δική σου απόδοση», είπε.

Για τον Αυστραλό το 2025 ήταν μια σεζόν συνεχούς πίεσης: «Ήταν μια χρονιά με τεράστια πίεση από την αρχή μέχρι το τέλος. Το να διαχειριστώ τις δυσκολίες που προέκυψαν ήταν κάτι πολύ σημαντικό και προσπάθησα να κάνω την καλύτερη δουλειά που μπορούσα».

Το «χαστούκι» της πρώτης σεζόν

Ο Πιάστρι γυρνώντας το χρόνο πίσω στο 2023 μίλησε για την ψυχολογική κόπωση που είχε, η οποία ξεπέρασε αυτό που περίμενε.

«Στο τέλος της πρώτης μου σεζόν στη Formula 1, για παράδειγμα, ένιωθα ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και όταν τελείωσε η χρονιά, σταμάτησα να σκέφτομαι τους αγώνες για λίγο. Ήμουν απολύτως εξαντλημένος πνευματικά, γιατί προσπαθούσα συνεχώς να βρω βελτιώσεις παντού», παραδέχθηκε.

Αυτό που έζησε τον οδήγησε σε αλλαγή φιλοσοφίας για το 2025: «Μερικές φορές, το να κάνεις ένα βήμα πίσω είναι σημαντικό. Το πού επενδύεις την ενέργειά σου, ποιες “μάχες” επιλέγεις να δώσεις και ποιες όχι, είναι εξίσου σημαντικό».

Παρά την πρόοδο που θεωρεί ότι έκανε την περασμένη χρονιά, ο Πιάστρι αναγνωρίζει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος για να φτάσει εκεί που θέλει: «Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Σε κάποια πράγματα μπορώ να τα διαχειριστώ καλύτερα. Πρέπει να μιλήσω περισσότερο με τους ανθρώπους γύρω μου για το πώς μπορούμε να μειώσουμε το άγχος στο περιβάλλον και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητές μας».

