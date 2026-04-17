To Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις είναι απλά ένας αγώνας, αλλά ένα ταξίδι στο παρελθόν στη «ραχοκοκαλιά» της Ελλάδας, με 1000 χιλιόμετρα αγωνιστικής ιστορίας και απαράμιλλου φυσικού κάλλους.

Στις ρίζες του ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις (22-24 Μαΐου) επιστρέφει φέτος το Historic Acropolis Rally 2026 Regularity, μέσα από μια διαδρομή που αντλεί έμπνευση από το πρώτο Διεθνές Ράλλυ Ακρόπολις του 1953 και επιχειρεί να αναβιώσει το πνεύμα των πρώτων χρόνων του αγώνα.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως κέντρο τη Λαμία και αποτελεί τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2,5. Το συνολικό μήκος της διαδρομής φτάνει περίπου τα 1.000 χλμ και περιλαμβάνει τρία σκέλη, καθώς και τουλάχιστον 20 δοκιμασίες ακριβείας.

Η εκκίνηση θα δοθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις Θερμοπύλες, με φόντο το άγαλμα του Λεωνίδα. Από εκεί, τα πληρώματα θα κινηθούν μέσα από μια απαιτητική και ιστορικά φορτισμένη διαδρομή που διασχίζει τη Φθιώτιδα, την Ευρυτανία, την Καρδίτσα, την Άρτα, τη Βοιωτία και την Αττική.

Διαδρομή με ιστορικό και γεωγραφικό βάθος

Κομβικό σημείο της φετινής διαδρομής αποτελεί η Λίμνη Πλαστήρα, ενώ στη συνέχεια ο αγώνας περνά από την Αργιθέα και τα Άγραφα, περιοχές που συνδέονται άμεσα με την ιστορική και γεωγραφική ταυτότητα της ορεινής Ελλάδας. Η επιλογή αυτών των περιοχών δίνει στη διοργάνωση έντονο χαρακτήρα περιήγησης, χωρίς να αφαιρεί τίποτα από την απαιτητικότητα των δοκιμασιών.

Η πορεία συνεχίζεται στην Ευρυτανία, μία από τις πιο ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές της χώρας, με έντονο φυσικό ανάγλυφο και ιδιαίτερη σημασία για τον χαρακτήρα του αγώνα. Στη διάρκεια της διαδρομής, τα πληρώματα θα συναντήσουν και τον Αχελώο, τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ελλάδας, ο οποίος προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο ιστορικού και φυσικού συμβολισμού στη φετινή διαδρομή.

Τερματισμός κάτω από την Ακρόπολη

Ο τερματισμός του Historic Acropolis Rally 2026 Regularity θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 18:00, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Πρόκειται για έναν τερματισμό με ισχυρό συμβολισμό, που συνδέει το αγωνιστικό παρόν με την ιστορική κληρονομιά του θεσμού.

Η φετινή διοργάνωση δίνει έμφαση στις σωστά σχεδιασμένες δοκιμασίες ακριβείας και στη συνολική εμπειρία των πληρωμάτων, με στόχο να προσφέρει έναν αγώνα που απευθύνεται ουσιαστικά στους φίλους των ιστορικών αυτοκινήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι κατηγορίες FIA Ιστορικών αυτοκινήτων, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα συμμετοχής ιστορικών οχημάτων εκτός συναγωνισμού, χωρίς χρονομέτρηση, για όσους επιθυμούν να ζήσουν τη διαδρομή και την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης.

Δηλώσεις συμμετοχής και μετακινήσεις

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 23:00.

Παράλληλα, η ΟΜΑΕ σε συνεργασία με τη SUPERFAST FERRIES εξασφάλισε και φέτος έκπτωση 30% για τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων με τρέιλερ από την Ιταλία προς την Ελλάδα και επιστροφή, για το διάστημα από 15 έως 25 Μαΐου, διευκολύνοντας έτσι τη συμμετοχή πληρωμάτων από το εξωτερικό.