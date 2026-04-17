Ο Στέφανο Ντομενικάλι μίλησε για το μέλλον της Formula 1 και τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν σύντομα αναφορικά με την επόμενη γενιά μονάδων ισχύος.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον των μονάδων ισχύος επιστρέφει δυναμικά και αιφνιδιαστικά στο προσκήνιο για τη Formula 1. Παρά το γεγονός ότι οι φετινοί κανονισμοί βρίσκονται ακόμη στα πρώτα τους βήματα, ο CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, ξεκαθαρίζει πως οι αποφάσεις για το μέλλον δεν μπορούν να καθυστερήσουν.

Ανέκαθεν η Formula κυνηγούσε τη συσχέτιση με τα αυτοκίνητα δρόμου, με τους φετινούς κανονισμούς να είναι η απόδειξη. Η αύξηση της ηλεκτρικής ισχύς και η ισονομία της συγκριτικά με τη δύναμη του κινητήρα εσωτερικής καύσης ήταν αποτέλεσμα της στροφής της αυτοκίνησης σε επενδύσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ωστόσο για την ώρα οι πρώτες εντυπώσεις δεν είναι οι καλύτερες.

Ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί.

Η βασική κατεύθυνση που διαμορφώνεται στο παρασκήνιο αφορά μια επιστροφή σε πιο απλές και ελαφριές μονάδες ισχύος, με λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στον θερμικό κινητήρα. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι από τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, και φαίνεται να κερδίζει έδαφος όσο προχωρά η σεζόν.

Το βασικό μήνυμα του Ντομενικάλι είναι σαφές: η Formula 1 δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερήσει να πάρει αποφάσεις. Ο χρόνος έρευνας και εξέλιξης, όπως και τα ποσά που πρέπει να επενδυθούν είναι σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων.

«Δεν μπορούμε να χάσουμε πολύ χρόνο, γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πρέπει να είμαστε αρκετά δυνατοί ώστε να μην βρεθούμε σε αδιέξοδο και να αποφασίσουμε το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Ιταλός.

O Ντομενικάλι τόνισε πως οι κατασκευαστές που βρίσκονται στη Formula 1 πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό: «Αυτή τη στιγμή, το να έχουμε κατασκευαστές που επενδύουν στη Formula 1 είναι κάτι εξαιρετικό και αξίζει τον απόλυτο σεβασμό μας».¨

Η κατεύθυνση της επόμενης γενιάς

Στο τεχνικό επίπεδο, διαμορφώνεται μια όλο και πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πού κατευθύνεται το άθλημα. Η μελλοντική

φιλοσοφία φαίνεται να βασίζεται:

σε ισχυρότερο ρόλο του κινητήρα εσωτερικής καύσης

σε περιορισμό της ηλεκτρικής πολυπλοκότητας

στη χρήση βιώσιμων καυσίμων

Ο Ντομενικάλι το περιέγραψε ξεκάθαρα τη φιλοσοφία: «Βλέπω τα βιώσιμα καύσιμα στο επίκεντρο του μέλλοντος, με μια διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση και έναν ισχυρό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτό είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός. Θα μας επιτρέψει να μειώσουμε βάρος, να έχουμε πιο καθαρό racing, πιο ελαφριά και μικρότερα μονοθέσια που μπορείς να πιέσεις στο όριο. Αυτή είναι μια κατεύθυνση που πιστεύω πως θα ικανοποιήσει τους παραδοσιακούς φίλους του σπορ».

