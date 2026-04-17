Ο CEO της Formula 1 μίλησε με τον Μαξ Φερστάπεν και του ζήτησε να κρατήσει την κριτική για τους κανονισμούς του 2026 μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το κλίμα στο παρασκήνιο της Formula 1 είναι ιδιαίτερα θερμό, με τον Στέφανο Ντομενικάλι να αναλαμβάνει ρόλο πυροσβέστη στην κόντρα που έχει ξεσπάσει για τους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Ο Ιταλός CEO της Formula 1 αποκάλυψε πως είχε προσωπικές, «εποικοδομητικές», όπως τις χαρακτήρισε, συζητήσεις με τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει απειλήσει ευθέως με αποχώρηση από το σπορ λόγω της εικόνας των αγώνων που έχει διαμοργωθεί από τους νέους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τον Ντομενικάλι, ο στόχος αυτών των επαφών ήταν να κατανοήσει ο Ολλανδός τη «μεγάλη εικόνα» και να σταματήσει η δημόσια αντιπαράθεση που πλήττει το άθλημα. «Τον σέβομαι πολύ. Μιλάω πολύ μαζί του και φυσικά έχει έντονη άποψη πάνω σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Ντομενικάλι, προσθέτοντας πως πλέον ο Φερστάπεν φαίνεται να επιλέγει μια πιο παραγωγική οδό επικοινωνίας.

Το παρασκήνιο των αποφάσεων και η «αφετηρία»

Στις κατ' ιδίαν επαφές τους, ο Ντομενικάλι εξήγησε στον Φερστάπεν τους πολιτικούς και οικονομικούς λόγους που οδήγησαν στους τρέχοντες κανονισμούς. «Πρέπει να θυμόμαστε τον λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ με αυτούς τους κανονισμούς. Διαφορετικά, χάνουμε το σημείο εκκίνησης – και αν ξεκινήσεις στη μέση του αγώνα, χάνεις την εκκίνηση. Έτσι έχουν τα πράγματα, και νομίζω ότι ορισμένα επιχειρήματα είναι έγκυρα και γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε όλοι μαζί».

Ο CEO της F1 παραδέχεται πως η ανάγκη για εξηλεκτρισμό ήταν επιβεβλημένη για να παραμείνουν στο σπορ οι κατασκευαστές, αλλά βλέπει μια νέα ισορροπία στο μέλλον: «Βλέπω σίγουρα, προσωπικά -αλλά εναπόκειται στη FIA φυσικά να το προτείνει- ένα είδος βιώσιμου καυσίμου στο επίκεντρο του μέλλοντος, με μια διαφορετική ισορροπία σε σχέση με το τι θα μπορούσε να είναι ο εξηλεκτρισμός στο μέλλον, με έναν ισχυρό κινητήρα εσωτερικής καύσης».

«Το άθλημα είναι πάνω από κάθε άτομο»

Ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματα που μετέφερε ο Ντομενικάλι στον Φερστάπεν είναι πως η Formula 1 υπερβαίνει τους πρωταγωνιστές της. «Είναι καλό που ο Μαξ πιέζει για κάτι. Και είπαμε ότι αν υπάρχει ώθηση για κάτι, μπορούμε να το κάνουμε με το σωστό τρόπο, στο σωστό forum, γιατί αυτή είναι η φύση του αθλήματός μας. Δεν θα γίνω ποτέ συγκρουσιακός. Δεν είναι το στιλ μου και, σε τελική ανάλυση, δεν δίνει αξία σε κανέναν».

Η τοποθέτησή του ήταν ξεκάθαρη και αφορούσε όλους τους εμπλεκόμενους στα Paddock: «Το άθλημα είναι μεγαλύτερο από οποιονδήποτε από εμάς. Και αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να θυμούνται. Όλοι σημαίνει όλοι, κανένας δεν εξαιρείται. Το άθλημα βρίσκεται στο 76ο έτος του. Έχω δει ανθρώπους να το διαχειρίζονται, οδηγούς, φανταστικούς μηχανικούς, πριμαντόνες, τους πάντες. Αλλά το άθλημα πάντα κοιτάζει μπροστά, αυτό λέω».

Όχι στην αρνητική αντιπαράθεση

Ο Ντομενικάλι ζήτησε από τον Φερστάπεν να σταματήσει η δημόσια κριτική που δημιουργεί «θόρυβο» χωρίς ουσία. «Θέλω πραγματικά να πω επίσημα, παρακαλώ, μην προσπαθείτε να ακολουθήσετε οποιουδήποτε είδους αρνητική συγκρουσιακή προσέγγιση, γιατί δεν βοηθάει το άθλημα. Δεν δίνει καμία αξία για μένα. Είναι κάτι που δεν χρειαζόμαστε, γιατί δεν είναι καλό για το άθλημα».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως η εμπειρία του τον βοηθά να προστατεύει το προϊόν: «Ποτέ δεν κάνω τίποτα για το κακό του αθλήματος, γιατί νομίζω ότι με την εμπειρία μου, ξέρω πώς να αποφεύγω να πέφτω σε παγίδες – οι οποίες είναι εξαιρετικές για να έχουμε κάλυψη, αλλά όχι καλές για τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους».

Η ελπίδα παραμονής του Φερστάπεν

Παρά τις διαφορές τους, ο Ντομενικάλι εξέφρασε την πίστη του πως η αδρεναλίνη της F1 θα κρατήσει τον Φερστάπεν στο σπορ. «Ο Μαξ είναι τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι ένας απίστευτος οδηγός, ένας από τους καλύτερους, ίσως ο καλύτερος. Προσωπικά ελπίζω πραγματικά ότι μπορεί να μείνει. Είμαι σίγουρος ότι η αδρεναλίνη που μπορείς να βρεις στη Formula 1 είναι μοναδική, και γι' αυτό ελπίζω πραγματικά ότι θα μείνει».

Κλείνοντας, επανέλαβε την ανάγκη για ψυχραιμία: «Προσπαθήστε να είστε εποικοδομητικοί, ακόμα κι αν μερικές φορές οι άνθρωποι σε ορισμένες καταστάσεις μπορεί να παρασύρονται σε ορισμένες συναισθηματικές διαστάσεις, οι οποίες δεν είναι τα πράγματα που χρειαζόμαστε για το άθλημά μας».