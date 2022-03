Formula 1: Το πρόγραμμα των δοκιμών του Μπαχρέιν

To δεύτερο χειμερινό τεστ του 2022 πλησιάζει και η Formula 1 ανακοίνωσε τις ώρες και το πρόγραμμα διεξαγωγής του.

O Μάρτιος είναι πάντα ένας πολύ σημαντικός μήνας στον κόσμο της Formula 1, καθώς κάθε χρόνο ξεκινάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το 2022 το σπορ μπαίνει σε μία νέα εποχή με τους τεχνικούς κανονισμούς να έχουν μεταμορφώσει τα μονοθέσια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πρώτη φορά τα είδαμε στο τεστ της Βαρκελώνης που το σπορ το χαρακτήρισε ως «shakedown», όμως δεν διέφερε σε τίποτα από ανάλογα τεστ των τελευταίων ετών. Εκεί είδαμε τη νέα γενιά μονοθεσίων, με τον Λιούις Χάμιλτον να ολοκληρώνει ως ο ταχύτερος οδηγός.

Η δράση τώρα θα μεταφερθεί στο Μπαχρέιν στις 10-12 Μαρτίου για το επίσημο χειμερινό τεστ του 2022. Εκεί οι ομάδες θα δοκιμάσουν για τρεις ακόμη ημέρες τα νέα τους μονοθέσια με στόχο να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για την πρεμιέρα στις 20 του μήνα. Αρκετές ομάδες αναμένεται να φέρουν σημαντικές αναβαθμίσεις, με τις φήμες να θέλουν τη Mercedes να έχει τις περισσότερες από όλες. Αυτή που έχει ανακοινώσει πως δεν ετοιμάζει κάποια συγκεκριμένη αναβάθμιση είναι η Ferrari.

Η Formula 1 ανακοίνωσε τις ώρες διεξαγωγής των τριών ημερών του χειμερινού τεστ στο Μπαχρέιν. Η πράσινη σημαία θα κυματίσει στις 10:00 π.μ. και η καρό σημαία θα πέσει στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα. Αυτό σημαίνει πως σε ώρες Ελλάδας η δράση θα ξεκινά από τις 9:00 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 6:00 μ.μ.. Το μεσημεριανό διάλειμμα θα είναι στη 1:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος και θα έχει διάρκεια μίας ώρας.

Τετάρτη 10 Μαρτίου: 9:00-18:00

Πέμπτη 11 Μαρτίου: 9:00-18:00

Παρασκευή 12 Μαρτίου: 9:00-18:00

Σε αντίθεση με το τεστ στη Βαρκελώνη, οι χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν αναμένεται να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες.

