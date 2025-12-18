To Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift μεγαλώνει από την επόμενη χρονιά, καθώς στο αγωνιστικό πρόγραμμα προστίθενται δύο νέοι αγώνες.

Με αλλαγές σε σχέση με το 2025 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift του 2026. Το καλεντάρι της νέας χρονιάς απαρτίζεται από 8 αγώνες, με τη Λάρισα και τα Μέγαρα να αποτελούν τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα.

Η αρχή θα γίνει το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου στον Μαραθώνα, ενώ ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 28 και 29 Μαρτίου. Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο φετινός φιλικός αγώνας Drift που διεξήχθη στη Λάρισα, η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας εντάσσεται για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift και θα φιλοξενήσει τον τρίτο γύρο στις 25 και 26 Απριλίου. Η συνέχεια θα δοθεί στη Μεσσήνη με τον τέταρτο αγώνα της χρονιάς στις 16 και 17 Μαΐου, ενώ για άλλη μια χρονιά, η Χίος αποτελεί μέρος του πρωταθλήματος με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 13 και 14 Ιουνίου. Ο έκτος γύρος θα διεξαχθεί στη Ζάκυνθο, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με τη Λαμία να ακολουθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift θα πέσει στα Μέγαρα το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου.

To πρόγραμμα του 2026

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift του 2026 απαρτίζεται από τους εξής αγώνες: