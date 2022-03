H Scuderia αναμένεται να ακολουθήσει πολύ συντηρητικό πρόγραμμα εξέλιξης για την έναρξη της φετινής χρονιάς.

Μετά το πρώτο χειμερινό τεστ του 2022 στη Βαρκελώνη, αρκετά βλέμματα έπεσαν πάνω στη Scuderia Ferrari. Η ιταλική ομάδα δεν πραγματοποίησε γρήγορα περάσματα και χρησιμοποίησε τη C3 γόμα για τον καλύτερο γύρο του τριημέρου. Συνολικά κατέγραψε τους περισσότερους γύρους από κάθε άλλη ομάδα με 439 στο σύνολο. Ο Σαρλ Λεκλέρ έγραψε συνολικά τον 5ο ταχύτερο γύρο στις δοκιμές με τη C3 γόμα, πίσω από τις δύο Mercedes, τη Red Bull Racing του Σέρτζιο Πέρεζ και τη McLaren MCL36 του Λάντο Νόρις.

Στο Μπαχρέιν, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο χειμερινό τεστ το 3ήμερο 10-12 Μαρτίου, οι ομάδες αναμένεται να φέρουν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων στα μονοθέσιά τους. Το 2022 το σπορ μπαίνει σε μία νέα εποχή, με τους τεχνικούς κανονισμούς να αλλάζουν πλήρως την εμφάνιση των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στόχος είναι να γίνουν ακόμα πιο συναρπαστικοί οι αγώνες και το θέαμα να αυξηθεί.

Παρά την πολύ θετική εμφάνιση στην Ισπανία, η Ferrari δεν χρήζει τον εαυτό της φαβορί για τη φετινή χρονιά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των χειμερινών δοκιμών, ο επικεφαλής της ομάδας, Ματία Μπινότο, αποκάλυψε πως το μονοθέσιό δεν θα έχει αναβαθμίσεις.

«Το μονοθέσιό μας δεν θα διαφέρει σε σχέση με αυτό που είχαμε στην Ισπανία. Το πρώτο βήμα για εμάς είναι να βελτιστοποιήσουμε αυτό που έχουμε ήδη. Είμαστε πολύ μακριά από την ιδανική μας απόδοση, όχι μόνο επειδή είχαμε πολλά καύσιμα και αργή χαρτογράφηση, αλλά επειδή μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το μονοθέσιο. Έχουμε επικεντρωθεί στο να βρούμε περισσότερη απόδοση από πλευράς στησίματος μονοθεσίου και οδήγησης από τους οδηγούς. Ας περιμένουμε να δούμε τι αναβαθμίσεις θα φέρουν οι υπόλοιποι. Ως ομάδα μας απασχολεί τι αναβαθμίσεις φέρνουν οι αντίπαλοί μας. Είμαι σίγουρος πως μέχρι το Μπαχρέιν θα είναι πολύ δυνατοί», είπε ο Ιταλός.

Για την πρώτη εμφάνιση του μονοθεσίου της Scuderia, o Μπινότο είχε μόνο καλά λόγια να πει: «Κάναμε πάρα πολλούς γύρους. Το πιο σημαντικό είναι πως από την πρώτη στιγμή συλλέγουμε πολλά δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό διότι τα μονοθέσιά μας είναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει να κατανοήσουμε το μονοθέσιο και να δούμε τη συσχέτιση μεταξύ πίστας και εργοστασίου. Αλλά μέχρι στιγμής συλλέγουμε πάρα πολλά δεδομένα».

