O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δεν βλέπει το λόγο να εστιάσει στη διαφορά απόδοσης που είχε στο 2025 κόντρα στον teammate του.

Η μετάβαση σε ένα εντελώς νέο αγωνιστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ιδιότροπη και απρόβλεπτη SF-25, επιβάρυνε περαιτέρω τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Λιούις Χάμιλτον στην εποχή των ground effect μονοθεσίων. Ο Βρετανό ξεκαθάρισε ότι δεν ανησυχεί για τη σαφή διαφορά στα αποτελέσματα σε σχέση με τον Σαρλ Λεκλέρ κατά την πρώτη του χρονιά στη Formula 1 με τη Ferrari, παρά τα στατιστικά που κατέγραψαν τη δυσκολότερη σεζόν της καριέρας του.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα 86 βαθμούς πίσω από τον Λεκλέρ. Παρότι ήταν αυτός που χάρισε στη Ferrari τη μοναδική της νίκη, στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας τον Απρίλιο, ο Μονεγάσκος εξασφάλισε και τα επτά βάθρα που πέτυχε η ιταλική ομάδα μέσα στη χρονιά σε Grand Prix.

On the 5th day of Christmas, we give you some behind-the-scenes gold 🤣 pic.twitter.com/5hWjxvHGj5 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 16, 2025

Δύο διαφορετικοί κόσμοι

Ερωτώμενος σχετικά με τη φετινή του απόδοση κόντρα στον Λεκλέρ, ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε πως δεν κοιτάζει αυτόν τον τομέα, διότι έχει άλλες προτεραιότητες.

«Δεν με ανησυχεί καθόλου. Ειλικρινά, σε αυτή την περίοδο έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά στη δική μου πλευρά», δήλωσε.

Ο Χάμιλτοναναγνώρισε τη σταθερότητα που διαθέτει ο Λεκλέρ στη Ferrari, υπογραμμίζοντας τις αντικειμενικές διαφορές μεταξύ τους: «Ο Σαρλ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Βρίσκεται στην ομάδα εδώ και επτά χρόνια και έχει γύρω του ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται για πολύ καιρό. Είναι ένα καλοκουρδισμένο σύνολο».

Αντίθετα, όπως εξήγησε, η δική του πλευρά βρισκόταν ακόμη σε φάση προσαρμογής: «Από τη δική μου πλευρά, πρόκειται για μια νέα ομάδα ανθρώπων, σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακόμα μαθαίνω να λειτουργώ. Επιπλέον, είχαμε και μία αλλαγή προσωπικού στα μέσα της χρονιάς».

The year has flown by in a blur 👋 pic.twitter.com/VGEynsOWEJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 17, 2025

Χρόνος και συνέχεια ενόψει 2026

Ο Χάμιλτον τόνισε ότι, παρά τη σκληρή δουλειά που καταβάλλεται, η ομαλή συνεργασία δεν έρχεται αυτόματα: «Όλοι δουλεύουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις αμέσως στο επίπεδο λειτουργίας μιας δομής που έχει χτιστεί εδώ και χρόνια. Αυτό απαιτεί χρόνο».

Παρά τη σχετική κυριαρχία του Λεκλέρ στα μεταξύ τους αποτελέσματα, η συνολική αγωνιστική υποχώρηση της Ferrari το 2025 μετρίασε τη σημασία αυτής της εσωτερικής σύγκρισης. Ο ίδιος ο Μονεγάσκος εκτιμά ότι το 2026 θα υπάρξει διαφορετική εικόνα.

«Ο Λιούις είχε πάντα τεράστιο κίνητρο. Ήταν ένα δύσκολο τέλος σεζόν για εκείνον, αλλά και για όλη την ομάδα, καθώς το μονοθέσιο γινόταν όλο και πιο δύσκολο στην οδήγηση. Είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα επιστρέψουμε όλοι πιο δυνατοί».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, και τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.