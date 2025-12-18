Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο οδηγός με περισσότερες από 2.000 νίκες (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Αν νομίζατε πως γνωρίζατε όλους τους περισσότερους θρύλους των αγώνων ταχύτητας ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Σήμερα στην αναδρομή μας στην ιστορία θα μάθουμε για έναν άνθρωπο που στην καριέρα του πήρε περισσότερες από 2.000 νίκες. Επιπλέον πριν από 20 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο δημιουργός ενός εκ των πιο επιτυχημένων κινητήρων στην ιστορία της Formula 1.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1882, γεννήθηκε ο θρυλικός οδηγός Ραλφ Ντε Πάλμα. Ο Ιταλοαμερικανός κέρδισε τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης το 1915 και έχει μείνει στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς αγώνων του 20ού αιώνα. Μάλιστα, δημιουργήθηκε ένας θρύλος γύρω από το όνομά του. Στην καριέρα του μέτρησε πολλούς τίτλους σε Αμερική και Ευρώπη, με συμμετοχή σε σχεδόν 3.000 αγώνες και με τις νίκες του να ξεπερνούν τις 2.000.

Η μυθοπλασία γύρω από το όνομά του είναι τέτοια που ο συνολικός αριθμός αγώνων που συμμετείχε ή κέρδισε δεν μπορεί να εξακριβωθεί από κάποια ιστορική πηγή. Ο Ντε Πάλμα αποσύρθηκε από τους αγώνες το 1936 και έφυγε από τη ζωή, από καρκίνο, τον Μάρτιο του 1956.

Σαν σήμερα το 2005, έφυγε από τη ζωή ο Κιθ Ντάκουορθ (Keith Duckworth), σε ηλικία 72 ετών. Ο Βρετανός μηχανολόγος μηχανικός, σε συνεργασία με τον Μάικ Κόστιν και με την χρηματοδότηση της Ford, έμεινε για πάντα στην ιστορία ως ο δημιουργός του ατμοσφαιρικού κινητήρα V8 της Cosworth με το όνομα DFV. Το μηχανικό αυτό σύνολο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην F1 το 1967 στο Grand Prix Ολλανδίας. Τροφοδότησε τις δύο Lotus 49 των θρύλων Γκρέιαμ Χιλ και Τζιμ Κλαρκ, με τον δεύτερο εν τέλει να παίρνει τη νίκη.

Έκτοτε, ο Cosworth DFV καθιερώθηκε σταδιακά ως ένας από τους πιο επιτυχημένους κινητήρες του σπορ. Σημείωσε συνολικά 155 νίκες στη Formula 1, με την τελευταία να καταγράφεται το 1983 στο Grand Prix Ντιτρόιτ. Τότε, ο αείμνηστος Μικέλε Αλμπορέτο πήρε μια ανέλπιστη νίκη με μια Tyrrell 011.

Φωτογραφίες: 100yearsagolive/Twitter-X