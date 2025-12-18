Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο απέσπασε την ύψιστη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας του Euro NCAP 2025.

Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV Deepal S05 της Changan απέσπασε την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP για το 2025, επιβεβαιώνοντας το επίπεδο προστασίας που προσφέρει σε επιβάτες και λοιπούς χρήστες του δρόμου. Η επίδοση αυτή τοποθετεί το νέο μοντέλο ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας των ηλεκτρικών SUV ως προς την παθητική και ενεργητική ασφάλεια.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια

Το Deepal S05 βασίζεται σε πλατφόρμα υψηλής αντοχής και συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η Changan έχει επενδύσει σε ένα πλήρως εξελιγμένο πακέτο ADAS, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και τη μείωση των συνεπειών τους σε περίπτωση σύγκρουσης. Η συνολική βαθμολογία του Euro NCAP αντικατοπτρίζει αυτή την ολιστική προσέγγιση, καλύπτοντας τόσο την προστασία των επιβατών όσο και των ευάλωτων χρηστών που κινούνται στο οδικό δίκτυο.

Υψηλή προστασία για ενήλικες επιβάτες

Στην κατηγορία προστασίας ενήλικων επιβατών, το Deepal S05 συγκέντρωσε ποσοστό 94%. Οι δοκιμές έδειξαν εξαιρετική συμπεριφορά σε εμπρόσθιες και πλευρικές συγκρούσεις, καθώς και σε περιπτώσεις οπίσθιας πρόσκρουσης, με χαμηλό κίνδυνο τραυματισμού στον αυχένα. Η ακαμψία της δομής, η αποτελεσματική απορρόφηση ενέργειας και η σωστή λειτουργία των αερόσακων συνέβαλαν καθοριστικά στο αποτέλεσμα.

Έμφαση στην παιδική ασφάλεια

Η προστασία παιδιών αξιολογήθηκε με ποσοστό 87%, μέσα από δυναμικές δοκιμές και έλεγχο της εργονομίας εγκατάστασης παιδικών καθισμάτων. Το μοντέλο υποστηρίζει πλήρως συστήματα i-Size και διαθέτει τεχνολογία ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (Child Presence Detection), ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας στις καθημερινές μετακινήσεις.

Στην κατηγορία προστασίας πεζών και ποδηλατών, το Deepal S05 σημείωσε 78%, χάρη στον σχεδιασμό του εμπρός μέρους και στα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος. Οι μετρήσεις κατέδειξαν μειωμένο κίνδυνο τραυματισμού σε κρίσιμα σημεία, όπως το καπό και η βάση του παρμπρίζ.

Η βαθμολογία 76% στο Safety Assist προκύπτει από την πλήρη γκάμα συστημάτων ADAS, που περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης για οχήματα, πεζούς και ποδηλάτες, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, ανίχνευση τυφλού σημείου, έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας και σύστημα παρακολούθησης προσοχής οδηγού.

Η διάκριση των πέντε αστέρων από τον Euro NCAP επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Changan στην ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής. Το Deepal S05 παρουσιάζεται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής μετακίνησης, συνδυάζοντας τεχνολογία, άνεση και υψηλό επίπεδο προστασίας, με σαφή προσανατολισμό στις απαιτήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς.