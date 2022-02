Η τελευταία ημέρα του πρώτου χειμερινού τεστ ολοκληρώθηκε, με τη Mercedes να είναι η ταχύτερη ομάδα στην πίστα της Βαρκελώνης.

Οι πρώτες χειμερινές δοκιμές για το 2022 ολοκληρώθηκαν με την 3η ημέρα δοκιμών στη Βαρκελώνη, όπου οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν για πρώτη φορά τα νέα τους μονοθέσια σε πραγματικές συνθήκες.

Οι τρεις ημέρες χάρισαν άπλετη δράση, όμως λίγα είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε. Όλες οι ομάδες προσπάθησαν να κρύψουν απόδοση κι έδωσαν έμφαση στην κατανόηση μονοθεσίων και ελαστικών, ενώ σύλλεξαν πολύτιμα δεδομένα. Επιπλέον μέχρι την αρχή της χρονιάς θα έχουν «κουμπώσει» αρκετές αναβαθμίσεις στα αγωνιστικά τους.

Check out the DRS on @GeorgeRussell63's 2022 car! 🤯#F1 pic.twitter.com/dH9DxQybKc