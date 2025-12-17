Πέρα από τα νέα μονοθέσια στη Formula 1 την επόμενη σεζόν θα έχουμε και παρουσιάσεις κινητήρων.

Η Honda ανακοίνωσε τη διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για την επίσημη παρουσίαση της μονάδας ισχύος που θα χρησιμοποιήσει στη Formula 1 από το 2026. Πρόκειται για μια κίνηση που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα του πρωταθλήματος.

Η ιαπωνική εταιρεία θα αποκαλύψει τον κινητήρα F1 2026 σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο του Τόκιο, στις 20 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη πρακτική, καθώς σπάνια ένας κατασκευαστής κινητήρων επιλέγει αυτόνομη παρουσίαση, ανεξάρτητα από την αποκάλυψη μονοθεσίου ή ομάδας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ιαπωνικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Honda στο νέο της ξεκίνημα στη Formula 1.

Νέο κεφάλαιο με την Aston Martin

Η Honda θα συνεργαστεί αποκλειστικά με την Aston Martin στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της Formula 1, που τίθεται σε ισχύ το 2026 και περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές σε κινητήρες και σασί. Στην εκδήλωση του Τόκιο θα δώσουν το «παρών» ο πρόεδρος και CEO της Honda, Τοσιχίρο Μίμπε, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Aston Martin, Λόρενς Στρολ, καθώς και ο πρόεδρος και CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι.

Υπενθυμίζεται ότι η Aston Martin θα παρουσιάσει τη νέα AMR26 στις 9 Φεβρουαρίου, το πρώτο μονοθέσιο της ομάδας που θα φέρει τη σχεδιαστική υπογραφή του Άντριαν Νιούι.

Η Honda ανοίγει νέους ορίζοντες

Ο πρόεδρος της Honda Racing Corporation, Κότζι Γουατανάμπε, τόνισε τη σημασία της νέας συνεργασίας, δηλώνοντας:

«Η Honda έχει συσσωρεύσει εμπειρία στη Formula 1 από το 1964 και είμαστε βέβαιοι ότι, δουλεύοντας μαζί με την Aston Martin Aramco ως μία ενιαία ομάδα, μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στη νέα εποχή».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το 2026 αποτελεί έτος θεμελίωσης της συνεργασίας: «Για εμένα, επιτυχία το 2026 σημαίνει να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία Honda – Aston Martin λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί, ως ένα πλήρως ενοποιημένο σύνολο. Ο μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος».

