Ο Ολλανδός δεν θα επιστρέψει την επόμενη αγωνιστική χρονιά στη Formula 1 με τον αριθμό 33 που είχε μέχρι το 2021.

Ο Μαξ Φερστάπεν αποκάλυψε ότι τη σεζόν της Formula 1 το 2026 θα αγωνίζεται με εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό αριθμό. Ο οδηγός της Red Bull Racing έβαλε τέλος σε μια πολυετή ταύτιση με το «1» και το «33», με τα οποία τον ξέραμε μέχρι σήμερα.

Ο Ολλανδός χρησιμοποιούσε τον αριθμό 1 από το 2021, όταν κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα και επέλεξε να αγωνίζεται ως εν ενεργεία πρωταθλητής.

Ο Φερστάπεν έχασε τον αριθμό 1

Η απώλεια του τίτλου το 2025, με τον Λάντο Νόρις να κατακτά το πρωτάθλημα στο φινάλε της χρονιάς στο Άμπου Ντάμπι, σηματοδότησε και το τέλος της χρήσης του «νούμερο 1» από τον Φερστάπεν. Ο οδηγός της McLaren Racing αποκάλυψε πως θα ακολουθήσει τα βήματα του Ολλανδού και θα πάρει εκείνος τον αριθμό 1.

Ήδη πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκόπευε να επιστρέψει αυτόματα στο «33», με το οποίο αγωνίστηκε από το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2015 έως και το 2021.

Μιλώντας στο Viaplay, ο Φερστάπεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις του: «Δεν θα είναι το ‘33’ αυτό που θα έχω. Ο αγαπημένος μου αριθμός ήταν πάντα το “3”, εκτός από το “1”. Το “33” ήταν ωραίο, αλλά προτιμώ το “3”. Έλεγα ότι αντιπροσώπευε διπλή τύχη, αλλά την τύχη μου στη Formula 1 την έχω ήδη ζήσει».

O αριθμός 3 επιστρέφει στην F1

O Φερστάπεν όταν έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1, ο αριθμός 3 ήταν ήδη δεσμευμένος από τον τότε teammate, Ντάνιελ Ρικάρντο. Έτσι, πρόσθεσε ακόμη ένα «3» για να μην χάσει το αγαπημένο του νούμερο.

Με τον Ντάνιελ Ρικάρντο να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Φερστάπεν φαίνεται πως έλαβε ειδική άδεια από τη FIA για να αλλάξει αγωνιστικό αριθμό και να επιστρέψει στην αρχική του επιλογή.

«Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Θα είναι το “3” ο αριθμός μου πλέον», επιβεβαίωσε ο Φερστάπεν.

