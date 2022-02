O Βάλτερι Μπότας αποκάλυψε το μέγεθος της πίεσης που είχε τα τελευταία χρόνια στη Mercedes και τη σύνδεσή του με τον Νίκο Ρόσμπεργκ.

Το 2017 η ομάδα της Mercedes άλλαξε το οδηγικό της δίδυμο, με τον Βάλτερι Μπότας να αντικαθιστά τον Νίκο Ρόσμπεργκ που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση έχοντας μόλις κατακτήσει τον τίτλο. Ο Φινλανδός πέρασε πέντε σεζόν στη γερμανική ομάδα, κατέκτησε 10 νίκες και τη βοήθησε ώστε να φτάσει σε 5 πρωταθλήματα κατασκευαστών.

Από φέτος θα αγωνίζεται στηv Alfa Romeo, μιας και ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη θέση του στη Mercedes. Όμως η παρουσία του ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή και προς τιμήν του διοργανώθηκε φιέστα στο εργοστάσιο της γερμανικής ομάδας, ενώ πλέον στη συλλογή του είναι το μονοθέσιο, με το οποίο κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο σπορ το 2017 στο GP Ρωσίας.

Ωστόσο, στη θητεία του στο Μπράκλει δεν ήταν όλα ρόδινα για τον Φινλανδό. Κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως λύγιζε υπό πίεση και το γεγονός πως υπέγραφε μονοετή συμβόλαια τον επηρέαζε ψυχολογικά.

Τώρα, μιλώντας στην εκπομπή Talking About Me, ο Μπότας αναφέρθηκε στο μέγεθος της πίεσης που ένιωθε: «Μερικές φορές ήμουν εξουθενωμένος. Όταν νιώθεις πως έχεις συνεχώς ένα μαχαίρι στο λαιμό σου, τότε το μυαλό σου δεν λειτουργεί σωστά».

Επιπλέον αναφέρθηκε και στον Νίκο Ρόσμπεργκ και την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Formula 1: «Θυμάμαι όταν ο Λιούις κι ο Νίκο είχαν άσχημους τσακωμούς και κάποια στιγμή αυτό απέκτησε πολιτικές διαστάσεις. Όμως τώρα καταλαβαίνω γιατί αποχώρησε ο Νίκο. Μπορώ να πω από τη δική μου εμπειρία πως δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά αυτή».

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφέρει τρόπους που προσπαθούσε να βρει ψυχική ηρεμία, ώστε να προετοιμαστεί για την επόμενη πρόκληση. Αυτό ο Μπότας το πετυχαίνει κάνοντας... σάουνα: «Για εμένα η σάουνα είναι ένα ιερό μέρος. Κάποιες φορές συμβαίνουν περίεργα πράγματα, κάποιες φορές καταναλώνεται αλκοόλ. Όχι τόσο ώστε να φύγει η πίεση, αλλά αρκετό ώστε το κεφάλι μου να ξεφύγει από άσχημες σκέψεις και να μπορέσω να χαλαρώσω για τον επόμενο αγώνα. Μερικές φορές δουλεύει αυτό, άλλες φορές όχι. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως από τότε που υπέγραψα με την Alfa Romeo γελάω και χαμογελώ περισσότερο».

Το 2022 ο Μπότας θα έχει δίπλα του τον rookie Γκουάνγιου Ζου που παίρνει προαγωγή από τη Formula 2. Η Alfa Romeo θα πραγματοποιήσει την επίσημη αποκάλυψη του μονοθεσίου της στις 27 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες μετά τις χειμερινές δοκιμές στη Βαρκελώνη, όπου θα συμμετάσχει κανονικά.



