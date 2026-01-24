Η KGM επενδύει στην προσιτή τετρακίνηση, προσφέροντας εκδόσεις 4x4 στα Tivoli, Korando και Musso Grand με έμφαση στην ασφάλεια και την αξία.

Με περισσότερα από 70 χρόνια παρουσίας στον χώρο του αυτοκινήτου, η KGM έχει διαμορφώσει ένα σαφές αποτύπωμα στις κατηγορίες των SUV και των pick-up, βασισμένο στην ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και τη συγκράτηση του κόστους. Η κορεατική μάρκα τοποθετείται σήμερα στην αγορά με μια γκάμα που καλύπτει από compact SUV έως επαγγελματικά pick-up, διατηρώντας ως βασικό πλεονέκτημα τη δυνατότητα τετρακίνησης σε προσιτά επίπεδα τιμών.

Η τετρακίνηση ως ουσιαστικό πλεονέκτημα

Σε μια αγορά όπου η τετρακίνηση συχνά συνοδεύεται από σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η KGM διαφοροποιείται προσφέροντας 4x4 εκδόσεις στα Tivoli, Korando και Musso Grand χωρίς εκπτώσεις στον εξοπλισμό. Το σύστημα τετρακίνησης δεν λειτουργεί απλώς ως στοιχείο εικόνας, αλλά ενισχύει την ασφάλεια, την πρόσφυση και τον έλεγχο σε διαφορετικές συνθήκες, από την καθημερινή μετακίνηση έως πιο απαιτητικές διαδρομές.

KGM Tivoli 4x4: τετρακίνηση στην κατηγορία B-SUV

Το Tivoli 4x4 αποτελεί μια από τις λίγες επιλογές τετρακίνησης στην κατηγορία των compact B-SUV. Με τιμή εκκίνησης από 20.400 ευρώ, συνδυάζει ευέλικτες διαστάσεις για αστική χρήση με πρακτικό εσωτερικό και σύγχρονες τεχνολογίες υποβοήθησης. Η παρουσία τετρακίνησης ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, καθιστώντας το Tivoli μια ολοκληρωμένη πρόταση για οδηγούς που αναζητούν ευκολία στην καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς.

KGM Korando 4x4: έμφαση σε χώρους και άνεση

Στην κατηγορία των C-SUV, το Korando 4x4 απευθύνεται σε όσους δίνουν προτεραιότητα στους χώρους και την άνεση. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και η ευελιξία του πλαισίου συνδυάζονται με την τετρακίνηση, προσφέροντας σταθερότητα και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Πρόκειται για ένα SUV που ισορροπεί ανάμεσα στη χρηστικότητα και την οδηγική άνεση.

KGM Musso Grand 4x4: τετρακίνηση για απαιτητική χρήση

Το Musso Grand 4x4 εκπροσωπεί τη φιλοσοφία της KGM στην κατηγορία των pick-up. Με στιβαρή κατασκευή και ισχυρό κινητήρα, το μοντέλο διαθέτει σύστημα Part-Time 4WD, επιτρέποντας στον οδηγό να ενεργοποιεί την τετρακίνηση μόνο όταν απαιτείται. Η προσέγγιση αυτή βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αντοχή, ιδιαίτερα σε συνθήκες φόρτου ή εκτός δρόμου χρήσης, καθιστώντας το Musso Grand εργαλείο για επαγγελματίες αλλά και για απαιτητικούς ιδιώτες.

Σαφής τοποθέτηση στην αγορά

Η στρατηγική της KGM στηρίζεται στην προσφορά ουσιαστικής τετρακίνησης χωρίς υπερβολές, σε συνδυασμό με πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστικές τιμές. Από το compact Tivoli έως το Musso Grand, η μάρκα διαμορφώνει μια γκάμα που απευθύνεται σε οδηγούς οι οποίοι αναζητούν ασφάλεια, αξιοπιστία και πραγματική αξία χρήσης, χωρίς συμβιβασμούς.