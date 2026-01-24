Το ηλεκτρικό MINI Cooper αναδείχθηκε Best in Class από το Euro NCAP για το 2025, επιβεβαιώνοντας τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας στην κατηγορία City & Supermini.

Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper απέσπασε μία ακόμη σημαντική διάκριση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, αναδεικνυόμενο ως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο πόλης και supermini για το 2025. Η βράβευση «Best in Class for Safest City & Supermini of the Year 2025» έρχεται να προστεθεί στη βαθμολογία των πέντε αστέρων που είχε ήδη εξασφαλίσει το μοντέλο στις δοκιμές σύγκρουσης τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Η διάκριση αφορά το σύνολο της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας του μοντέλου, που περιλαμβάνει τις εκδόσεις MINI Cooper E, MINI Cooper SE και MINI John Cooper Works Electric. Σύμφωνα με τον οργανισμό, το αποτέλεσμα αντανακλά την ολοκληρωμένη προσέγγιση της MINI στην παθητική και ενεργητική ασφάλεια, καθώς και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό υποβοήθησης οδηγού που προσφέρεται σε όλες τις εκδόσεις.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της μάρκας MINI, Jean-Philippe Parain, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας. Όπως ανέφερε, το ηλεκτρικό MINI Cooper, μαζί με τα MINI Countryman και MINI Aceman, πέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία στις δοκιμές του Euro NCAP, υπογραμμίζοντας τη στόχευση της μάρκας στον συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης και υψηλών προδιαγραφών προστασίας.

Το Euro NCAP αξιολόγησε θετικά την πρόοδο του μοντέλου σε πολλαπλούς τομείς, όπως την προστασία επιβατών, την ασφάλεια παιδιών, αλλά και τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης. Ειδικότερα, το ηλεκτρικό MINI Cooper κατέγραψε ποσοστό 89% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 87% στην προστασία παιδιών και 79% στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η βαθμολογία στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου, με ποσοστό 77% για πεζούς και δικυκλιστές. Η επίδοση αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη δομή του αμαξώματος, στους προεντατήρες ζωνών ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και στην εκτενή γκάμα ενεργών συστημάτων πρόληψης ατυχημάτων.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper επιβεβαιώνει τη θέση του ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών αστικών αυτοκινήτων, συνδυάζοντας ηλεκτροκίνηση, χαρακτηριστική οδηγική αίσθηση και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.