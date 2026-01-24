LIVE TV: Δείτε τις 24 Ώρες Ντεϊτόνα (vid)

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τον θρυλικό αγώνα που διεξάγεται στο Daytona International Speedway στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

To πρωτάθλημα αντοχής της IMSA για το 2025 ξεκινάει με τις θρυλικές 24 Ώρες Ντεϊτόνα, έναν αγώνα στον οποίο θα συμμετάσχουν συνολικά 60 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος φαβορί για τη νίκη δεν υπάρχει, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει σημαντικά.

Our First Race Poster Of 2026! Let's Go Racing!



2026 ROLEX 24 AT DAYTONA

🟢: Saturday, January 24 | 1:30PM ET

📺: NBC | Peacock

🌍: IMSA YouTube Live | IMSA .tv

📻: IMSA Radio

Ένας αγώνας, τέσσερις διαφορετικοί κόσμοι

Κορυφαία κατηγορία είναι η GTP (αντίστοιχη της κατηγορίας Hypercar του WEC), η οποία αποτελείται από πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα κεντρίζει περισσότερο από κάθε άλλη το ενδιαφέρον. Σε αυτή συμμετέχουν μάρκες όπως οι: BMW, Cadillac, Acura, Porsche και Aston Martin, η οποία κάνει ντεμπούτο στον αγώνα. Η κατηγορία LMP2 αποτελείται επίσης από πρωτότυπα αγωνιστικά, τα οποία όμως χρησιμοποιούν αποκλειστικά ιδιωτικές ομάδες και είναι πιο αργά από αυτά της GTP.

Οι άλλες δύο κατηγορίες είναι οι GTD Pro και GTD, στην οποία αγωνίζονται αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου GT3. Η διαφορά των δύο κατηγοριών είναι πως στην GTD Pro συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες οδηγοί ενώ στην GTD συμμετέχουν και αρχάριοι. Στις κατηγορίες συναντάμε μάρκες όπως: Porsche, Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Ford, Chevrolet, BMW και Lamborghini.

Δείτε ζωντανά τον αγώνα

Οι 24 Ώρες Ντεϊτόνα είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 20:40 ώρα Ελλάδος. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε ζωντανή μετάδοση στα τρία παρακάτω βίντεο.