Κανονικά στη Βαρκελώνη η Alfa Romeo, επίσημη παρουσίαση στις 27 Φεβρουαρίου

Η Alfa Romeo ανακοίνωσε πως η επίσημη παρουσίαση της νέας C42 θα γίνει μετά το πρώτο χειμερινό τεστ.

Η Formula 1 προετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική χρονιά, με τις ομάδες να έχουν προγραμματίσει τις επίσημες παρουσιάσεις τους για τις επόμενες ημέρες. Έπειτα, θα μεταφερθούν στην Βαρκελώνη το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου για τις πρώτες χειμερινές δοκιμές του 2022. Το σπορ θέλει να βαφτίσει τις δοκιμές ως shakedown, μιας και δεν θα παρέχει ζωντανή μετάδοση και η ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις θα είναι ελάχιστη.

Η Alfa Romeo αποκάλυψε όμως πως δεν θα πραγματοποιήσει επίσημη παρουσίαση πριν το πρώτο τεστ. Η ομάδα με βάση το Χίλβιλ της Ελβετίας θα τρέξει κανονικά στην Ισπανία, όμως με ένα οne-off livery στη νέα C42. To μονοθέσιο είχε αρχικά την ονομασία C40, όμως η καθυστέρηση των νέων τεχνικών κανονισμών είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του ονόματος.



Επιπλέον η ομάδα θα κάνει τα επίσημα αποκαλυπτήρια στις 27 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες μετά το πέρας των δοκιμών. Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα δούμε τον επίσημο χρωματισμό της στις χειμερινές δοκιμές. Το 2019 είδαμε το μονοθέσιό της να κάνει ντεμπούτο με livery αφιερωμένο στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ το 2020 έτρεξε με livery καμουφλάζ.

Προς ώρας έχουν αποκαλύψει ημερομηνίες παρουσίασης μονοθεσίων οι Aston Martin, AlphaTauri, McLaren, Ferrari, Mercedes και Alpine.

The date you’ve been waiting for pic.twitter.com/PIjqLMUXhL