Οι μάχες για την υπογραφή ταλέντων που στο μέλλον μπορούν να γίνουν πρωταθλητές είναι σύνηθες φαινόμενο στη Formula 1.

Οι ακαδημίες οδηγών της McLaren F1 Team και της Audi F1 Team φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του ανερχόμενου Βρετανού οδηγού Φρέντι Σλέιτερ. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα των junior κατηγοριών μονοθείων τα τελευταία χρόνια.

Ο 17χρονος θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς και, προς το παρόν, παραμένει ελεύθερος από οποιαδήποτε επίσημη σύνδεση με ομάδα της Formula 1.

Ride onboard with Freddie Slater as he storms his way to the front of the grid 🔥🏁 #FIA #MacauGP #FIAFRWorldCup pic.twitter.com/0x3vczQQQF — FIA (@fia) November 15, 2025

Από το karting στους τίτλους των junior κατηγοριών

Γιος του Άντριαν Σλέιτερ, ιδιοκτήτη και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Baylis & Harding, ο Φρέντι ξεκίνησε την αγωνιστική του πορεία στο karting σε ηλικία μόλις 7 ετών.

Η άνοδός του ήταν εντυπωσιακή. Κατέκτησε το Ginetta Junior Championship το 2023, ακολούθησε ο τίτλος στη Italian Formula 4 το 2024 και, το 2025, αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Formula Regional European Championship.

Το 2026 θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αγωνιζόμενος στη Formula 3 με την ομάδα Trident, την ομάδα που είχε στις τάξεις της τους δύο τελευταίους πρωταθλητές του θεσμού.

Χρονιά γεμάτη ρεκόρ στην F4

Η σεζόν του 2024 στην Ιταλική F4 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον Slater. Μάλιστα κατέρριψε το ρεκόρ του Κίμι Αντονέλι για τις περισσότερες νίκες σε μία σεζόν (13 εναντίον 15), ενώ ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με διαφορά 161 βαθμών από τον δεύτερο, Τζακ Μπίτον.

Η κυριαρχία αυτή του χάρισε ευρεία αναγνώριση στο paddock και ενίσχυσε τη φήμη του ως οδηγού με προοπτική κορυφής.

Το 2025, ο Σλέιτερ συμμετείχε σε δύο αγώνες της Formula 3 με την AIX Racing, καταφέρνοντας να ανέβει στο βάθρο στη δεύτερη θέση στον αγώνα του Σακχίρ, στο ντεμπούτο του στην κατηγορία.

Η εμφάνισή του αυτή, απέναντι σε οδηγούς με μεγαλύτερη εμπειρία, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των ομάδων της Formula 1.

