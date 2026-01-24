Σαν Σήμερα: Παρουσιάστηκε η πρώτη Williams BMW και η Jordan είπε «αντίο» στην F1 (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκε στη Formula 1, η Jordan αγαπήθηκε όσο λίγες ομάδες, παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει τίτλους. Πριν από 21 χρόνια η ομάδα αυτή πέρασε σε άλλα χέρια. Επιπλέον θα μάθουμε για την πρώτη επίσημη εμφάνιση της Williams BMW και για έναν Αμερικανό οδηγό. Στον κόσμο του WRC ένας «Ιπτάμενος Φινλανδός» πήρε την τελευταία του νίκη σε ένα ιστορικό ράλλυ.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1954, γεννήθηκε ο Τζο Γκάρτνερ. Ο Αυστριακός οδηγός, αγωνίστηκε σε 8 Grand Prix στη Formula 1 το 1984, με την μικρή ομάδα της Osella. Mάλιστα, κατάφερε να τερματίσει 5ος στο Grand Prix Ιταλίας. Ωστόσο, οδηγούσε το δεύτερο μονοθέσιο της ομάδας, κι επειδή η Osella είχε δηλώσει μόνο μία επίσημη συμμετοχή για εκείνη τη σεζόν, οι δύο βαθμοί της 5ης θέσης δεν του απονεμήθηκαν. Ο Γκάρντερ βρήκε τραγικό θάνατο στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1986, σε μια πολύ άσχημη σύγκρουση οδηγώντας μια Porsche 962C.

Σαν σήμερα 1983, γεννήθηκε ο Σκοτ Σπιντ. Ο Αμερικανός έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2006 με την ομάδα της Toro Rosso. Μάλιστα έγινε ο πρώτος οδηγός από τις ΗΠΑ μετά το 1993 και τον Μάικλ Αντρέτι. Οι επιδόσεις του δεν έπεισαν την ιταλική ομάδα και μετά τα μισά της σεζόν του 2007, αντικαταστάθηκε από ένα νέο ταλέντο που άκουγε στο όνομα Σεμπάστιαν Φέτελ. Η καριέρα του Σπιντ συνεχίστηκε στο NASCAR και στο Rallycross.

Σαν σήμερα το 1986, ο «Ιπτάμενος Φινλανδός» Χένρι Τόιβονεν πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC). Συνοδηγός του ήταν ο Σέρτζιο Κρέστο. Με την θηριώδη Lancia Delta S4 επικράτησαν των Τίμο Σάλονεν με Peugeot και Χάνου Μίκολα που αγωνίζονταν με Audi. Αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία τους νίκη, καθώς λίγους μήνες αργότερα σκοτώθηκαν στον Γύρο της Κορσικής.

Σαν σήμερα το 2000, η Williams έκανε τα αποκαλυπτήρια του πρώτου της μονοθεσίου με κινητήρα της BMW. Στην παρουσίαση της FW22, επισημοποιήθηκε πως στο δεύτερο cockpit θα ήταν ο (τότε) νεαρός Τζένσον Μπάτον. Εκείνη τη σεζόν έγινε ο νεότερος οδηγός από τη Μ. Βρετανία που οδήγησε στη Formula 1, μετά τον Στέρλινγκ Μος.

Σαν σήμερα το 2005, ο Έντι Τζόρνταν οριστικοποίησε την πώληση της ομάδας του, Jordan F1, στο Midland Group του φιλόδοξου Άλεξ Σνάιντερ. Η βρετανική ομάδα αγωνίστηκε με την ονομασία Jordan το 2005, πριν μεταμορφωθεί σε Midland F1 το 2006. Ωστόσο αυτό δεν κράτησε για πολύ μιας και πουλήθηκε στην Spyker ενώ το 2008 πέρασε στα χέρια του Βιτζάι Μάλια. Έτσι, η ομάδα του Σίλβερστον μετονομάστηκε σε Force India. Το 2018 την εξαγόρασε ο Λόρενς Στρολ και τη μετονόμασε σε Racing Point. Από το 2021 η ομάδα παίρνει μέρος στη Formula 1 ως Aston Martin.

Φωτογραφίες: f1trcom/X