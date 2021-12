Το «αντίο» της Mercedes στον Μπότας (vid)

Η Mercedes-AMG Petronas γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών και ευχαρίστησε τον Βάλτερι Μπότας για τα 5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα.

Το 2021 ήταν η πρώτη σεζόν στην υβριδική εποχή της Formula 1 που η Mercedes δεν κατάφερε να κατακτήσει και τα δύο πρωταθλήματα. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τον τίτλο στους οδηγούς, όμως η γερμανική ομάδα πήρε για 8η συνεχόμενη σεζόν αυτόν στους κατασκευαστές. Ο αριθμός αυτός είναι νέο ρεκόρ στη Formula 1, με τη Mercedes να βρίσκεται στην 3η θέση της σχετικής λίστας μαζί με τη McLaren.

Μία μέρα μετά την ετήσια εκδήλωση απονομής βραβείων της FIA, η Mercedes γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Παρόντες στο εργοστάσιο στο Μπράκλεϊ της Μ. Βρετανίας ήταν οι δύο οδηγοί της, Σερ Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας, όπως επίσης και ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ. Παρά την απογοήτευση των προηγούμενων ημερών, η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, μιας και η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία.

Η ημέρα αυτή ήταν η τελευταία του Βάλτερι Μπότας στη Mercedes, καθώς ο Φινλανδός μετακομίζει στην Alfa Romeo το 2022. Μετά τους εορτασμούς για την κατάκτηση του Τίτλου, το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο στον Μπότας.

Ο Μπότας ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και σε βίντεο της Mercedes που δημοσιεύτηκε στα social media δήλωσε: «Είναι η τελευταία μου ημέρα στο εργοστάσιο. Είμαι πολύ συγκινημένος και περήφανος που ήμουν με την ομάδα για 5 χρόνια και κατακτήσαμε όλα τα πρωταθλήματα μαζί. Ευχαριστώ για όλη τη στήριξη αυτά τα χρόνια, σημαίνει πολλά για εμένα».

For one last time, take it away VB.



Before signing off, @ValtteriBottas has one final message to share with you, the Mercedes family. pic.twitter.com/OHY9PAkmft