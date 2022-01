W Series: Θα τρέχει και το 2022 παράλληλα με την F1

Σε ακριβώς 100 ημέρες το πρωτάθλημα με αποκλειστικά γυναίκες οδηγούς, πατάει ξανά γκάζι!

Το παγκόσμιο motorsport ζεσταίνει σιγά-σιγά μηχανές, με τη δράση για το 2022 να ξεκίνησε με το εντυπωσιακό Ράλλυ Ντακάρ, να συνεχίστηκε με το συναρπαστικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο στο πλαίσιο του WRC και τη Formula E να παίρνει σειρά τις επόμενες ημέρες.

Ενώ η πρεμιέρα του μαγικού κόσμου της Formula 1 είναι ακόμα σχεδόν δύο μήνες μακριά, μόλις ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενός σημαντικού θεσμού που θα τρέχει παράλληλα με αυτή! Ο λόγος για το W Series, το πρωτάθλημα που γεννήθηκε για να αναδείξει τις καλύτερες γυναίκες οδηγούς, προσφέροντάς τους περισσότερες ευκαιρίες για διάκριση στο παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό και που όμως και το 2021, θα διεξάγεται στις ίδιες πίστες, τα ίδια αγωνιστικά τριήμερα.



A big 𝙒 for the #MiamiGP 👏



We are excited to announce that @WSeriesRacing is coming to @HardRockStadium in May! pic.twitter.com/4BGshLLOw2