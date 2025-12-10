Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τη δράση που προσέφερε ο μεγαλύτερος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού που είναι μέρος του WEC.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) δημοσίευσε την επίσημη «ταινία του αγώνα» για τις 24 Ώρες Λε Μαν, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική αναδρομή σε έναν από τους πιο έντονους και δραματικούς αγώνες στην πρόσφατη ιστορία.

H ταινία είναι παραγωγής του WEC και συγκεντρώνει όλες τις καθοριστικές στιγμές που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα στον εμβληματικό μαραθώνιο του Σαρτ.

To ύφος της ταινίας

Η παραγωγή παρουσιάζει με ρυθμό και αφήγηση το τεχνικό και αγωνιστικό βάθος του φετινού Λε Μαν, από τις πρώτες νυχτερινές ώρες μέχρι τις τελευταίες στροφές. Περιλαμβάνει αναλυτικό χρονικό των μάχων στην κορυφή, τις κρίσιμες στρατηγικές επιλογές που άλλαξαν την ισορροπία μεταξύ Ferrari, Toyota, Porsche και Cadillac, καθώς και στιγμιότυπα υψηλής έντασης σε Hypercar και LMGT3.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κορύφωση του αγώνα, με τα onboard πλάνα να αποτυπώνουν την πίεση και την ακρίβεια που απαιτήθηκαν για να καθοριστεί ο τελικός νικητής. Η ταινία προσφέρει επίσης παρασκηνιακό υλικό όπως πλάνα από γκαράζ και τα pitwalls, , αναδεικνύοντας τον ρόλο της ομαδικής δουλειάς σε έναν 24ωρο μαραθώνιο που κρίνεται συχνά στα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τη δράση

Μπορείτε να δείτε την ταινία για τις φετινές 24 Ώρες Λε Μαν με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο.

