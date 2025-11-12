Πρίγκιπας οδήγησε αγωνιστική Porsche που κέρδισε δύο πρωταθλήματα

Ο Κάρολος Φίλιππος της Σουηδίας πήρε μία γεύση από την Porsche 962 C, με την οποία ο Χανς-Γιοακίμ Στουκ στέφθηκε πρωταθλητής στο ADAC Würth Supercup τη διετία 1986-1987.

Όταν ο Χανς-Γιοακίμ Στουκ κέρδισε το πρώτο από τα δύο πρωταθλήματα στο θεσμό ADAC Würth Supercup το 1986, ο Πρίγκιπας Κάρολος Φίλιππος της Σουηδίας ήταν μόλις 7 ετών. Μετά από σχεδόν 40 χρόνια είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα Mantorp Park το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Στουκ από τη διετία 1986-1987.

H Porsche 962 C είχε ισχύ 700 ίππων από δύο turbo και ζύγιζε μόλις 850 κιλά. Αποτέλεσε μάλιστα το αγωνιστικό με το οποίο εξελίχθηκε το κιβώτιο PDK της Porsche. Η 962 C δέχτηκε ένα εκτεταμένο «φρεσκάρισμα» από την γερμανική εταιρεία το 2021 και επέστρεψε στις προδιαγραφές του 1987 (με τα χρώματα και τους χορηγούς εκείνης της σεζόν).

«Είναι ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε ο Κάρολος Φίλιππος, ο οποίος έχει αγωνιστική εμπειρία καθώς συμμετέχει από το 2008 στο Porsche Carrera Cup και έχει ξεπεράσει στο θεσμό τους 100 αγώνες. Μάλιστα έχει λάβει μέρος και σε άλλες κατηγορίες, όπως το σουηδικό Touring Car Championship και το σουηδικό πρωτάθλημα GT.