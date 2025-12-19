Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις - Πού θα διεξαχθεί ο αγώνας το 2026

Η έδρα του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις αλλάζει έδρα για το 2026, με τέσσερις νομούς να φιλοξενούν τις ειδικές διαδρομές.

Τη Λαμία ως έδρα του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ανακοίνωσε η Οργανωτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της εορταστικής εκδήλωσης για τη διοργάνωση του 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Royal Olympic Hotel, στο κέντρο της Αθήνας. Η επιλογή σηματοδοτεί τη μετακίνηση του αγώνα πιο βόρεια, σε μια πόλη με μακρά και διαχρονική σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Λαμία στο επίκεντρο της διοργάνωσης

Όπως γνωστοποιήθηκε, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026, δεύτερος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων Χώματος, θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Η Λαμία θα αποτελέσει το διοικητικό και αγωνιστικό κέντρο του αγώνα, με τις ειδικές διαδρομές να εκτείνονται στους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Καρδίτσας.

Η Πανηγυρική Εκκίνηση έχει προγραμματιστεί στις Θερμοπύλες, με φόντο το άγαλμα του Λεωνίδα, ενώ ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, συνδέοντας συμβολικά το ιστορικό παρελθόν με τον σύγχρονο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Δηλώσεις και θεσμική στήριξη

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και της ΟΜΑΕ, Φωτεινή Ψαρράκου, υπογράμμισε τη σημασία της επιλογής της Λαμίας, ευχαριστώντας παράλληλα όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θετική αξιολόγηση της FIA, στοιχείο που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της διοργάνωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, εκπρόσωποι της Motorsport Greece και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκ μέρους του Δήμου Λαμιέων, ο Θάνος Στεργίου τόνισε την ετοιμότητα της πόλης να υποστηρίξει τη διοργάνωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον αθλητικό τουρισμό.

Με τη Λαμία στο επίκεντρο, το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 εισέρχεται σε μια νέα γεωγραφική και οργανωτική φάση, με σαφή στόχο τη συνέχεια και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού.