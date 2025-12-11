Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) συνεχίζει ακάθεκτο και ετοιμάζεται για μία ακόμη χρονιά γεμάτη ένταση, συγκινήσεις και ατελείωτη δράση.

Το grid του WEC για το 2026 είναι πλέον οριστικό: 35 αγωνιστικά αυτοκίνητα με πλήρη συμμετοχή σε δύο κατηγορίες. Για μία ακόμη χρονιά ο ανταγωνισμός αυξάνεται και νέες συμμετοχές έρχονται για να αυξήσουν κατακόρυφα το ενδιαφέρον.

Συνολικά 17 Hypercars θα δώσουν το «παρών» σε οκτώ αγώνες, με οκτώ εργοστασιακές ομάδες να κατεβάζουν από δύο συμμετοχής και τη μοναδική ιδιωτική συμμετοχή να παραμένει η AF Corse με τη Ferrari 499P.

Hypercar: Νέα εποχή με Genesis, απούσα η Porsche

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια οδηγών και κατασκευαστών Ferrari, συνεχίζει με δύο 499P. Απέναντί της θα βρεθούν Toyota, Peugeot, Aston Martin THOR, BMW WRT, Alpine, Cadillac Hertz Team JOTA και η νέα ομάδαστη μεγάλη κατηγορία: Genesis Magma Racing.

Το grid, ωστόσο, μικραίνει σε σχέση με το 2025 κατά 1 συμμετοχή. Η Porsche δεν θα έχει παρουσία στη Hypercar. Οι δύο εργοστασιακές 963 της Porsche Penske και η ιδιωτική Proton Competition απουσιάζουν, καθώς η Porsche επέλεξε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην IMSA, ενώ η Proton δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πόρους για δεύτερη συμμετοχή για να καλύψει την υποχρεωτική συμμετοχή δύο αγωνιστικών.

🚨 Full 2026 WEC Entry List 🚨



The wait is over. Here is your official grid for the 2026 FIA WEC season.



14 manufacturers. 35 cars.



2026, let’s GO! #WEC @24hoursoflemans @fia pic.twitter.com/OQOLwEheTb December 8, 2025

LMGT3: Νέες ισορροπίες

Στο LMGT3 η εικόνα είναι πιο σταθερή, με 18 συμμετοχές και όλους τους μεγάλους κατασκευαστές: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG και Porsche. Επιστρέφουν οι σπουδαίες και πολύπειρες Manthey και Proton, η πρώτη με δύο 911 GT3 R Evo και η δεύτερη με δύο Ford Mustang LMGT3 Evo.

Η μεγάλη απουσία αφορά τη Racing Spirit of Leman, που αποχωρεί μετά από μια ισχυρή σεζόν με την Aston Martin. Και οι δύο Vantage GT3 θα περάσουν πλέον στην Heart of Racing. Επίσης εκτός μένουν και οι Iron Dames, που μειώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις την επόμενη χρονιά.

Ready to lasso yourself some @COTA tickets? 🤠



The WEC is returning to Texas in 2026 and we're offering up to 20% off weekend admission for a limited time only!



Claim your discount here:https://t.co/vlRHjOjlri#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/qH5oyXHoT5 November 22, 2025

Εξελίξεις σε Hypercar και LMGT3 για το 2026

Πολλά αυτοκίνητα θα εμφανιστούν με σημαντικές αναβαθμίσεις: Toyota, Cadillac, BMW και Alpine παρουσιάσουν αναβαθμίσεις στα Hypercar τους, ενώ Porsche, Ford και Ferrari θα παρουσιάσουν τις Evo εκδόσεις των LMGT3 τους. Τα περισσότερα μοντέλα δοκιμάστηκαν ήδη στην Ντεϊτόνα ενόψει της νέας σεζόν.

Δείτε τη λίστα συμμετοχών του WEC για το 2026 όπως επίσης και τους επιβεβαιωμένους οδηγούς με ένα κλικ ΕΔΩ.

