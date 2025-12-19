Το σχέδιο «flow state» επιλέχθηκε από τους φιλάθλους και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1.

Η Williams παρουσίασε την εμφάνιση με την οποία θα εμφανιστεί το μονοθέσιό της στη Formula 1 κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη σεζόν του 2026. Το συγκεκριμένο livery, που προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία των φιλάθλων, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο pre-season, ξεκινώντας από τις χειμερινές δοκιμές της Βαρκελώνης.

Η βρετανική ομάδα είχε δώσει στους φιλάθλους τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι διαφορετικές σχεδιαστικές προτάσεις, με το νικητήριο σχέδιο να εφαρμόζεται στο μονοθέσιο FW48 κατά την πρώτη του έξοδο στην πίστα για το 2026. Οι δοκιμές στη Βαρκελώνη είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 26–30 Ιανουαρίου.

Το livery που επικράτησε ονομάζεται «flow state», όρος που αναφέρεται στην κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης των οδηγών όταν επιδιώκουν τη μέγιστη απόδοση. Ο σχεδιασμός συνδυάζει το χαρακτηριστικό μπλε της Williams με λευκή βάση, σε μια εμφάνιση που παραπέμπει στον μεγάλο όγκο δουλειάς και εξέλιξης που έχουν επενδύσει οι ομάδες ενόψει των νέων κανονισμών του 2026.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 54.718 φίλαθλοι από 162 χώρες, με το «flow state» να συγκεντρώνει σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών ψήφων. Η Williams διευκρίνισε ότι η εμφάνιση αυτή αφορά μόνο την περίοδο των δοκιμών, ενώ το τελικό αγωνιστικό livery για τη σεζόν του 2026 θα αποκαλυφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο θετικής δυναμικής για τη Williams, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2025 στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών, κερδίζοντας καθαρά τη μάχη του midfield και θέτοντας υψηλότερους στόχους για τη νέα εποχή της Formula 1.