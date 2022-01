WRC-Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Το παιχνίδι στρατηγικής έδωσε προβάδισμα στον Οζιέ (vid)

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει την τελευταία ημέρα του αγώνα με σημαντικό προβάδισμα έναντι του Λεμπ.

Η τιτανομαχία των δύο Σεμπαστιέν καλά κρατεί στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο! Οζιέ και Λεμπ συνέχισαν τη συναρπαστική τους κόντρα καις το σκέλος του Σαββάτου, με τον οδηγό της Toyota Gazoo Racing WRT να είναι αυτός που έκλεισε την ημέρα στην κορυφή. Και μάλιστα έχοντας προβάδισμα 21.1 δευτερολέπτων.

Αυτό είναι σημαντικό αλλά ειδικά μετά από όσα είδαμε σήμερα, με τις μεικτές συνθήκες στις ειδικές διαδρομές όπου άλλοτε υπήρχε πάγος, άλλοτε χιόνι, άλλοτε βρεγμένη κι άλλοτε στεγνή άσφαλτος… όλα είναι ανοιχτά!

Ενώ η Παρασκευή είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον 37χρονο Λεμπ που επέστρεψε με άγριες διαθέσεις, το Σάββατο ανήκε στον άλλοτε teammate του. Ο Οζιέ πήρε δύο από τις πέντε ειδικές της ημέρας αλλά ήταν ταχύτερος του οδηγού της M-Sport σε τέσσερις.

Μετά την πρώτη ειδική του σκέλους η μεταξύ τους διαφορά μηδενίστηκε, στη δεύτερη ήταν μπροστά, ξεκίνησε την τελευταία με προβάδισμα 5 δευτερολέπτων και την έκλεισε με αέρα 21.1 δευτερολέπτων! Δεν του εξασφαλίζει κάτι αλλά του δίνει πλεονέκτημα μιας και η τελευταία μέρα του ράλλυ θα είναι και η μικρότερη σε μήκος.

Καθοριστική στο πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, ήταν η τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας – η μήκους 20.79 χιλιομέτρων Σεν-Ζενιέ/Τοάρ. Εκεί ο Λεμπ τόλμησε να βάλει στο Ford Puma Rally1 της M-Sport, σλικ ελαστικά μαλακής γόμας, παρά τις μεικτές συνθήκες.

Αντίθετα ο Οζιέ είχε φορέσει το Toyota Yaris δύο μαλακά Pirelli και δύο ελαστικά για χιόνι. Μόλις είδε την επιλογή του αντιπάλου του, έσπευσε να τη μιμηθεί. Σωστή ή λάθος, σε μία τόσο κρίσιμη καμπή της μάχης, προτίμησε να μπουν στην αρένα των γαλλικών Άλπεων με τον ίδιο εξοπλισμό. Τελικά, με αυτά κινήθηκε ταχύτερα και πήρε το πάνω χέρι!

Αναφερόμενος στην κρίσιμη επιλογή, ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε: «Σκόπευα να βγω στην ειδική με χιονολάστιχα καθώς αυτή ήταν η πιο ασφαλής επιλογή. Όμως είδα των Σεμπ να βάζει σλικ άρα άλλαξα και τα δικά μου την τελευταία στιγμή. Υπήρχαν σημεία που δυσκολεύτηκα πολύ».

Από την πλευρά του, Λεμπ σχολίασε: «Η διαφορά πλέον είναι λίγο μεγάλη. Προσπαθήσαμε με διαφορετική επιλογή αλλά ο Οζιέ μας είδε και άλλαξε και τα δικά του ελαστικά την τελευταία στιγμή. Ήταν δύσκολα με τα σλικ και πολύ εύκολο να κάνεις λάθος αλλά ολοκληρώσαμε την ειδική χωρίς πρόβλημα».





Στην τρίτη θέση της γενικής βρίσκεται ο Κρεγκ Μπριν της M-Sport, που βγαίνει κερδισμένος από τη συντηρητική προσέγγισή του που σταδιακά τον ανέβαζε στην κατάταξη. Μάλιστα έχει και διαφορά άνω του μισού λεπτού, πράγμα που σημαίνει πως αν αποφύγει τα απρόοπτα την Κυριακή, θα ξεκινήσει τη σεζόν με το δεξί. Βλέπετε, οι δύο οδηγοί που είναι μπροστά του δεν θα ακολουθήσουν πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα φέτος!

Η Toyota πήρε και τις 5 ειδικές της ημέρας, με τις δύο τελευταίες να ανήκουν στον Κάλε Ροβάνπερα. Ο Φινλανδός είχε μία πολύ καλύτερη ημέρα, με αποτέλεσμα να κερδίσει πέντε θέσεις στη γενική κατάταξη.

«Τα πράγματα άλλαξαν πολύ σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες, πλέον το απολαμβάνω και είμαι χαρούμενος με την πρόοδό μου», είπε ο Ροβάνπερα.

Γκας Γκρίνσμιθ (M-Sport) και Τιερί Νεβίλ (Hyundai) παραμένουν στο παιχνίδι αλλά αμφότεροι είναι πια πολύ πίσω, με τον Βρετανό να έχει προβλήματα με τον κινητήρα του και τον Βέλγο να καλείται να κάνει μόνος του επιδιορθώσεις στην πληγωμένη ανάρτηση του i20 N Rally1.

Η ζημιά στο αγωνιστικό του Νεβίλ ήρθε στην ΕΔ11 όπου ρίσκαρε δίχως ελαστικά με καρδιά σε μία ειδική με κομμάτια γεμάτα πάγο. Εκεί την πάτησε και ο teammate του, Όιτ Τάνακ, που παρότι απέφυγε την πλαγιά από τα αριστερά, δεν απέφυγε τα βράχια από δεξιά.

Στην ίδια ειδική ο Έλφιν Έβανς βρέθηκε να ακροβατεί σε μία πλαγιά, έχοντας βγει εκτός δρόμου και με το Yaris του ακινητοποιημένο ακριβώς πάνω από σημείο που περνούσαν αυτοκίνητα. Με 20 λεπτά καθυστέρηση, επέστρεψε στο παιχνίδι.

Στη δέκατη ειδική διαδρομή βγήκε εκτός δρόμου και εγκατέλειψε ο Όλιβερ Σόλμπεργκ της Hyundai ενώ ο θύμα του πάγου στην ΕΔ13 έπεσε ο Τακαμότο Κατσούτα, που κόλλησε στην άκρη του δρόμου και τέθηκε κι αυτός εκτός μάχης.

1 Οζιέ (Toyota) 2h19m43.1s

2 Λεμπ (M-Sport Ford) +21.1s

3 Μπριν (M-Sport Ford) +1m26.0s

4 Ροβάνπερα (Toyota) +2m03.8s

5 Γκρίνσμιθ (M-Sport Ford) +6m33.8s

6 Νεβίλ (Hyundai) +7m44.1s

7 Μίκελσεν (Škoda Fabia Rally2 evo) +9m37.2s

8 Κάις (M-Sport F0rd) +9m59.6s

9 Μουνστέρ (Hyundai) +10m44.1s

10 Ροσέλ (Citroën) +11m14.2s

Το σκέλος της Κυριακής περιλαμβάνει τέσσερις ειδικές διαδρομές (δυο επαναλαμβανόμενες), που απλώνονται σε 67.26 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Η τελευταία υπολογίζεται κι ως Power Stage, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς στους πέντε ταχύτερους οδηγούς.

