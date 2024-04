Καθυστερεί η απόφαση για το αν η Formula 1 θα αλλάξει σύστημα βαθμολόγησης από τη σεζόν του 2025.

Η Formula 1 θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούνται οι οδηγοί στα Grand Prix μετά από 15 χρόνια. Σήμερα παίρνουν βαθμούς οι πρώτοι 10 οδηγοί, με το υπάρχον σύστημα να έχει τεθεί σε ισχύ από το 2010.

Τις τελευταίες ημέρες έχει προταθεί η αύξηση του αριθμού των θέσεων που δίνουν βαθμούς σε ένα Grand Prix. Στη συνεδρίαση της Κομισιόν της Formula 1 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 25/4, «έπεσε» στο τραπέζι η πρόταση να βαθμολογούνται οι 12 πρώτοι οδηγοί από το 2025.

Η απόφαση που πάρθηκε ήταν να αναβληθεί η έγκριση ή απόρριψη μιας τέτοιας πρότασης. Ο λόγος είναι πως απαιτείται περισσότερος χρόνος ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι μιας τέτοιας αλλαγής, τι συνέπειες θα έχει και πώς θα αλλάξει το σπορ. Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής τον ερχόμενο Ιούλιο, όμως για να πάρει το «πράσινο φως» πρέπει να υπάρξει ομοφωνία από όλες τις ομάδες.

Πριν ξεκινήσει η τωρινή γενιά της Formula 1, οι προβλέψεις έκαναν λόγο πως οι ομάδες θα έρθουν πολύ κοντά σε απόδοση μεταξύ τους. Όμως όσο περνάνε τα χρόνια αυτό δεν ισχύει και φέτος μετά από πέντε Grand Prix, τρεις ομάδες δεν έχουν πάρει ούτε ένα βαθμό.

Onboard with Stroll during *that* collision with Ricciardo 😖



Click to watch all the best onboard action from the Chinese Grand Prix 👇 #F1 #ChineseGP @qatarairways #DriventoPerfection