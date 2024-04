Ο Γάλλος έκανε τα «μαγικά» του, παίρνοντας την πρώτη θέση μπροστά από τους Έβανς και Νεβίλ, και σημείωσε το βάθρο νούμερο 100.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing έκανε την ολική ανατροπή, ανέβηκε δύο θέσεις την Κυριακή στη γενική κατάταξη και κέρδισε το Ράλλυ Κροατίας, τον 4ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος του WRC. Ο Γάλλος σταμάτησε τα χρονόμετρα στις 2:40:23,6, που ήταν χρόνος 9,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον δεύτερο. Η σημερινή, ήταν η 100ή παρουσία του στο βάθρο και η πρώτη μετά το Ράλλυ Σαφάρι του 2023. Επίσης αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της Toyota στην Κροατία. Ο 8 φορές πρωταθλητής «έκλεψε» την πρωτιά στην δεύτερη Ειδική Διαδρομή της Κυριακής και παρέμεινε στην κορυφή μέχρι το τέλος της ημέρας.

«Δεν τα παρατήσαμε ποτέ και συνεχίσαμε να πιέζουμε όλο το τριήμερο. Ποιος θα φανταζόταν πριν 15 χρόνια ότι θα έπαιρνα 100 βάθρα. Είναι ωραίο να ξέρω ότι ακόμα είμαι γρήγορος», δήλωσε ο Οζιέ μετά την Power Stage της Κυριακής.

The 100th podium for @sebogier is the 59th victory! 🏆 #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/p2BR4OiXPl

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Έλφιν Έβανς , της Toyota, τερματίζοντας μόλις 9,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ. Ο Βρετανός έχασε την ευκαιρία του να ανέβει στην πρώτη θέση, καθώς το αυτοκίνητο του σπίνιαρε και αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή σε έναν στενό δρόμο της 18ης ΕΔ.

«Απογοητεύτηκα πολύ με το σπινιάρισμα που είχα, αλλά και με την επιλογή ελαστικών που κάναμε. Ήταν καλό τριήμερο αλλά είμαι απογοητευμένος για σήμερα».

Lucky escape for @ElfynEvans / @scottmartinat on SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 😱 Second run - Wolf Power Stage - live now on https://t.co/bVNpLD93Wo #WRC I #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/nshZGL4Mmh

Στην τρίτη θέση έπεσε ο Τιερί Νεβίλ, ο οποίος είχε επίσης ένα συμβάν στην 18η ΕΔ. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport, έχασε τον έλεγχο του Hyundai i20 N Rally1 και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο καταστρέφοντας έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του πίσω μέρους του αυτοκινήτου. Αυτό του κόστισε 36,1 δευτερόλεπτα και έτσι τερμάτισε στις 2:41:09,".

What on EARTH was going on in SS18?! Thierry Neuville fells a tree, rearranges his rear wing, but maintains a podium position overall and is only 1.1s off Evans!#CroatiaRally #WRC pic.twitter.com/jcEkR2HBSY