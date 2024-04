Οι δύο αποχρώσεις του μπλε αποτελούν αναφορά στην πλούσια αγωνιστική ιστορία της ιταλικής μάρκας.

Azzurro La Plata και Azzurro Dino. Αυτές είναι οι δύο αποχρώσεις του μπλε, στις οποίες βάφτηκαν οι δύο Ferrari 296 GTS. Η ιταλική εταιρεία γιορτάζει 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά των ΗΠΑ και έχει ετοιμάσει μία σειρά από εκδηλώσεις, στο περιθώριο του Grand Prix Μαϊάμι της Formula 1.

Η 296 GTS Azzurro La Plata (γαλάζιο) θα οδηγηθεί από τον Σαρλ Λεκλέρ και η Azzurro Dino (στο πιο σκούρο μπλε) από τον Κάρλος Σάινθ. Το Azzurro La Plata ήταν το χρώμα της αγωνιστικής φόρμας του Αλμπέρτο Ασκάρι ορισμένες σεζόν του στην F1. Ο Ιταλός αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 1952 και το 1953 με τη Scuderia Ferrari. Στο ίδιο χρώμα ήταν οι φόρμες και άλλων διάσημων οδηγών της ιταλικής ομάδας, όπως του Νίκι Λάουντα, αλλά και μηχανικών της Ferrari. Την πιο σκούρα αποχρώση Azzurro Dino είχαν επιλέξει άλλοι οδηγοί της ομάδας, όπως ο Ελβετός Κλέι Ρεγκατζόνι το 1974.

A special delivery in the making.



These unique #Ferrari296GTS #AssettoFiorano are ready to join the #FerrariCavalcade International Nashville & Miami. #Maranello #FerrariMiami #Ferrari pic.twitter.com/brLqCHDmq7