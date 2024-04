Παραλίγο να σημειωθεί ένα σοβαρό ατύχημα στο πρόσφατο Ράλλυ Κροατίας.

Το να είσαι φωτογράφος σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού, σίγουρα έχει τα καλά του, καθώς βλέπεις τα αγωνιστικά να περνάνε σε απόσταση αναπνοής και το ζεις στο έπακρο. Αν όμως κάποιος αποφασίσει να ξεπεράσει τα όρια για ένα καλό... κλικ, τότε μπορεί να βάλει την ζωή του σε κίνδυνο. Για αυτόν τον λόγο μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που μπορούν να σταθούν οι φωτογράφοι, για να κάνουν την δουλειά τους. Δεν είναι λίγες, οι φορές που έχουμε δει τραγικά ατυχήματα και δυστυχήματα σε πίστες αλλά και σε Ειδικές Διαδρομές ράλλυ.

Τύχη «βουνό» είχε ένας φωτογράφος του WRC, στο προηγούμενο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το Ράλλυ Κροατίας. Απ' ό,τι φαίνεται και στο βίντεο, ήταν σε ένα σημείο της ειδικής όπου ο δρόμος είχε ένα άλμα, οπότε ο οδηγός δεν μπορούσε να δει ότι κάποιος ήταν στην μέση του δρόμου. Ο Νικολάι Γκριαζίν, αγωνιζόμενος της Citroën στο WRC2 και νικητής του Ράλλυ Κροατίας στην κατηγορία του, απέφυγε για λίγα εκατοστά τον φωτογράφο, ο οποίος ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει την ζωή του για την τέλεια φωτογραφία...

Seen this on Youtube. Taken in last weeks Rally Croatia, it beggars belief the risks some people would take just to get the perfect shot.... #wrc #RallyCroatia #rallying



