Πρώην μηχανικός της Formula 1 που έχει συνεργαστεί με τον Λιούις Χάμιλτον μίλησε για την τωρινή κατάσταση της γερμανικής ομάδας.

Έπειτα από δύο αποτυχημένα μονοθέσια, αρκετός κόσμος περίμενε η Mercedes-AMG F1 να παρουσιάσει ένα νέο, ανανεωμένο πρόσωπο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. H πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική, καθώς η W15 είναι ένα μέτριο μονοθέσιο που δεν έχει τερματίσει πάνω από την 5η θέση έως τώρα στο 2024.

Όπως έγινε τα προηγούμενα δύο χρόνια έτσι και φέτος, η γερμανική ομάδα πραγματοποιεί πειράματα με το στήσιμο των μονοθεσίων της. Για άλλη μία φορά ο Λιούις Χάμιλτον ανέλαβε να στήσει πολύ διαφορετικά το μονοθέσιό του σε σύγκριση με το βασικό set-up που είχε ο Τζορτζ Ράσελ.

