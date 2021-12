Formula 1: O Φερστάπεν παρέλαβε το τρόπαιο του πρωταθλητή (vid)

Ο Μαξ Φερστάπεν σήκωσε για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του πρωταθλητή της Formula 1 στο γκαλά της FIA.

Στο GP Άμπου Ντάμπι ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 για το 2021. Ο Ολλανδός έδωσε μάχη στον τελευταίο γύρο με τον Λιούις Χάμιλτον και κατάφερε να τον προσπεράσει, φτάνοντας στη νίκη.

Το βράδυ της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο γκαλά της FIA, όπου έγινε η απονομή των τροπαίων στους πρωταθλητές οδηγούς και στις πρωταθλήτριες ομάδες. Εκεί παραβρέθηκε οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, που πήρε στα χέρια του το τρόπαιο του πρωταθλητή για το 2021.

Ο Ολλανδός κατέκτησε 10 νίκες, 10 pole position, ενώ ανέβηκε 18 φορές στο βάθρο των νικητών, έχοντας μια άκρως επιτυχημένη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια του γκαλά, ο Φερστάπεν μίλησε για την καριέρα του και το πώς τον βοήθησε ο πατέρας του: «Όταν αγωνιζόμουν στα καρτ, ποτέ δεν σκεφτόμουν κάτι τέτοιο. Απολάμβανα τη στιγμή και ήθελα απλά να κερδίσω κάθε αγώνα που έπαιρνα μέρος. Φυσικά στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις πάντα το στόχο να φτάσεις μέχρι τη Formula 1 και να κερδίσεις εκεί επίσης. Επειδή όμως είναι πολύ μακριά, το πας βήμα-βήμα. Πιστεύω πως έκανα πολύ γρήγορα κάποια βήματα, αλλά η μεγαλύτερη επιρροή που είχα στην καριέρα μου ήταν ο μπαμπάς μου. Με την εμπειρία που είχε στη Formula 1 με προετοίμασε πολύ καλά για όλα, οπότε τίποτα δεν με εξέπληξε, ούτε με σόκαρε. Ένιωσα κανονικά από την πρώτη στιγμή, δίχως όμως αυτό να είναι κάτι το κανονικό. Με βοήθησε πολύ και είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Ο Φερστάπεν κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών, όμως η Mercedes πήρε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στην εκδήλωση δεν πήγαν, τόσο ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, αλλά και ο Λιούις Χάμιλτον. Το τρόπαιο του πρωταθλητή, παρέλαβε ο επικεφαλής του τεχνικού τμήματος, Τζέιμς Άλισον.

A special moment, as @Max33Verstappen gets his hands on the F1 Drivers' World Championship trophy #F1 #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/RlBMrMbZ32