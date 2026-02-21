Σαν Σήμερα: To όνομα Σουμάχερ εξαφανίστηκε από το gird της F1 (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1913, γεννήθηκε ο Ροζέρ Λοράν. Ο Βέλγος ξεκίνησε με αξιώσεις μια καριέρα στους αγώνες μοτοσικλετών, κατακτώντας πέντε εθνικά πρωταθλήματα. Επίσης, σημείωσε μια εμφάνιση και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, συμμετέχοντας στο Grand Prix Βελγίου με τη Moto Guzzi. Πέραν από αναβάτης μοτοσικλετών, ο Λοράν ήταν και ενθουσιώδης οδηγός αυτοκινήτων. Συμμετείχε στις αρχές των ‘50s σε δύο Grand Prix της Formula 1, ενώ αργότερα αγωνίστηκε σε αγώνες αντοχής. Η καριέρα του τερματίστηκε πρόωρα και άδοξα το 1956, όταν έσπασε το πόδι του σε μια άσχημη σύγκρουση στις δοκιμές για το GP του Μπάρι.

Σαν σήμερα το 1940, γεννήθηκε ο Πίτερ Γκέθιν. Ο Βρετανός σημείωσε μεγάλες επιτυχίες σε μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και στο αμερικανικό πρωτάθλημα Can-Am. Επίσης σημείωσε και τεράστια επιτυχία στη Formula 1. Αγωνίστηκε σε 30 Grand Prix, με μοναδική του νίκη να είναι το Grand Prix Ιταλίας του 1971 το οποίο είδε τους πρώτους 5 να τερματίζουν με πάρα πολύ μικρή διαφορά, ενώ ο Γκέθιν πήρε τη νίκη από τον Ρόνι Πέτερσον στο photo-finish, για μόλις 0.01 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2008, ο Ραλφ Σουμάχερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την F1, βάζοντας έτσι τέλος σε μια καριέρα που τον είδε να σημειώνει 6 νίκες με τη Williams στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, μετά από τρεις μέτριες σεζόν στην Toyota, έχασε τη θέση του από τον Τίμο Γκλοκ στα τέλη του 2007.

Παραδόξως, ο μικρός αδερφός του Μίκαελ είχε κάνει ένα τεστ με την νεοφερμένη τότε Force India, δημιουργώντας κάποιες προσδοκίες περί ενδεχόμενης αναίρεσης της απόφασής του. Τελικά, ο Ραλφ ήταν αρκετά αργός και δεν υλοποιήθηκε κάποια συμφωνία, με την επόμενη μέρα να τον βρίσκει στα αυτοκίνητα τουρισμού και το πρωτάθλημα DTM.



Παρέμεινε στο θεσμό αυτό έως το 2012, απορρίπτοντας προτάσεις ομάδων που εισήλθαν στην F1 το 2010 όπως η Lotus και η HRT.

